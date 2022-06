Se siete alla ricerca di un frigorifero capace di contenere un enorme quantità di alimenti freschi, come sa fare ad esempio un modello side by side, vi informiamo che eBay propone oggi l’LG GML844PZKZ a uno dei prezzi più bassi del web, a seguito di uno sconto di oltre 1.000€ sul prezzo di listino.

Il frigorifero scontato da eBay appartiene, come detto, alla tipologia side by side, nota anche come frigoriferi americani, che si farà apprezzare per la sua enorme capienza, oltre che per il design a quattro porte. Su una di quest’ultime è presente un dispenser, che permetterà di servirsi di acqua e ghiaccio senza la necessità di aprire il frigo o il congelatore. L’apertura delle porte avverrà dal centro proprio come le ante di un armadio e ciò fa sì che LG GML844PZKZ sia un ottimo elettrodomestico anche per chi cerca una soluzione capace di migliorare l’estetica della cucina.

Dopo aver applicato lo sconto, il prezzo di questo frigorifero passa dagli originali 2.799,99€ a 1.429,99€, necessari per l’acquisto di una soluzione side by side. Non bisogna dimenticare, inoltre, che stiamo parlando di LG GML844PZKZ, che si posiziona tra i migliori frigoriferi americani attualmente disponibili sul mercato, con tecnologie come il No Frost e alte efficienze energetiche che gli permetteranno di conservare gli alimenti nella maniera giusta con un occhio di riguardo al consumo elettrico.

Per mantenere le temperature e l’umidità sempre a livello ideale, LG GML844PZKZ si affida a un doppio circuito di raffreddamento, uno dedicato al frigorifero e un altro al congelatore. La parte meccanica non è l’unica a godere di elevati standard di qualità, tant’è che a spiccare sono anche gli innumerevoli accorgimenti interni, composti da ripiani ripiegabili e da bocchette di ventilazione situate in luoghi strategici, al fine di garantire la miglior conservazione possibile.

LG GML844PZKZ dispone poi di un filtro a carbone che, con l’ausilio del sistema di ventilazione, purifica l’aria interna del frigorifero, aiutando ulteriormente gli alimenti a non perdere il sapore originale. Qualora ci fosse troppa umidità, il frigorifero farà in modo che questa vada a condensarsi sulle pareti invece di depositarsi sugli alimenti, rendendo la conservazione il punto di forza di questo modello.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è all’avanguardia e poterlo acquistare a questo prezzo è davvero un’ottima occasione, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare l’offerta e di dare uno sguardo approfondito alla pagina del prodotto dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!