Se il gaming è la vostra passione e se siete alla ricerca di un PC per giocare senza troppi grattacapi, e senza il bisogno di spendere una fortuna, allora ecco che questa ottima proposta Amazon potrebbe fare al caso vostro, visto che il portale sta scontando di oltre 300€ lo splendido Acer Predator Helios 300 Ph315-54-725M, un portatile che non ha bisogno di presentazioni, che è più che in grado di reggere anche il “peso” delle ultime uscite videoludiche.

Il prezzo, fidatevi di noi, è davvero ottimo! Specie perché parliamo della versione più aggiornata di questo specifico notebook, e dunque non di una delle passate edizioni (la cui differenza, in sostanza, è nella novità del processore). Originariamente venduto a ben 1.999,00€, questo nuovissimo Predator Helios 300, dunque, è oggi in sconto a soli 1.669,00€, con un risparmio netto di 330 euro che, ovviamente, non sono pochi neanche per un prodotto di questo livello.

Ultima versione di un notebook da gaming ormai ben noto agli appassionati, l’Acer Predator Helios 300 Ph315-54-725M è un portatile potente e competitivo, animato da un hardware di tutto rispetto che vanta caratteristiche davvero eccezionali, e per questo più che in grado di reggere i requisiti richiesti dai più moderni titoli, competitivi e non.

Ad animare il tutto c’è, in primis, un eccellente e moderno processore Intel Core di 12a generazione i7-11800H, a cui si associa una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 da ben 8 GB, coadiuvata da una memoria SSD da 512 GB e fino a 32 GB di RAM DDR4 da 3200 MHz.

Stiamo quindi parlando di un comparto hardware senza mezzi termini, tra i più potenti disponibili sul mercato dei portatili, ed in grado di offrirvi un impatto grafico da capogiro, anche grazie alle splendide performance del display integrato, un Full HD IPS da 15.6″ con altissimo refresh rate (144 Hz), capace di offrire un gameplay fluido, vibrante e dinamico.

A differenza, inoltre, di molti altri prodotti simili, questo specifico modello non teme nemmeno le sessioni di gioco più lunghe, grazie ad una particolare tecnologia di raffreddamento che, sfruttando il sistema Aeroblade 3D di 5a generazione, sviluppato direttamente da Acer, permette un raffreddamento ottimale della componentistica interna, anche al netto di quello che è lo spazio risicato di un prodotto portatile.

Dotato di tastiera gaming retroilluminata a 4 zone e di un controller Ethernet Intel Killer E2600, con bassissima latenza e ottimizzato per una connessione veloce e affidabile, Acer Predator Helios 300 è, in sostanza, un prodotto davvero fantastico, che può facilmente incontrare le necessità e i bisogni anche del gamer più esigente e smaliziato.

Insomma, parliamo di un notebook da gaming davvero eccezionale e, per certi versi, anche “raro” da rintracciare sul mercato, specie se nuovo. Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

