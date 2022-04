Se cercate una smart TV Samsung da 65 pollici, l’offerta odierna di Mediaworld potrebbe fare al caso vostro. Il portale, infatti, ha voluto iniziare la nuova settimana proponendo subito un’occasione interessante, relativa a un televisore Samsung del 2021, scontato solo per oggi di 420 euro.

La scadenza dell’offerta è molto limitata perché proviene dall’iniziativa “Solo per Oggi”, nota per i suoi sconti validi fino a mezzanotte e, soprattutto, per i suoi ottimi prezzi. Il modello proposto in sconto è il UE65AU8070, il che vuol dire che parliamo di una smart TV appartenente alla serie Crystal del noto produttore coreano. La versione, come detto, è quella da 65 pollici, il cui prezzo originale di 1.049,00€ passa ora a 629,00€, per un risparmio netto di 420,00€.

Le smart TV Samsung della serie Crystal sono note per il buon rapporto qualità/prezzo, merito della tecnologia Dynamic Crystal Color che, in quanto a realismo dell’immagine, non ha nulla da invidiare alle tecnologie più sofisticate, presenti nei modelli più costosi. Serve infatti spendere diverse centinaia di euro in più per acquistare un modello capace di fare davvero la differenza, motivo per cui portarsi a casa il Samsung UE65AU8070 a questo prezzo è un ottimo affare.

Oltre al Dynamic Crystal Color, il Samsung UE65AU8070 vanta l’omonimo processore Crystal che, oltre a gestire la risoluzione nativa 4K, esegue un upscaling dei contenuti a bassa risoluzione affinché la qualità sia paragonabile a un 4K vero. Questo significa che se siete soliti guardare programmi televisivi o streaming in Full HD, la risoluzione sarà sempre maggiore, il che è estremamente positivo se consideriamo che, ancora oggi, i programmi ad altissima risoluzione sono pochi.

Con il Motion Xcelerator, il Samsung UE65AU8070 sa essere anche una valida alternativa alle smart TV dotate di HDMI 2.1, pertanto non sarà un problema qualora vogliate collegare la console o il PC. La tecnologia, infatti, analizza ogni singolo frame in base alla fonte dei contenuti e capisce autonomamente se abbassare o meno l’input lag che, come saprete, è importantissimo per una buona esperienza videoludica. Si tratta, infine, di un modello dal profilo AirSlim, capace quindi di stupirvi anche per eleganza, oltre che per le qualità del pannello.

Un’offerta, dunque, che vi consigliamo di approfittare il prima possibile, anche grazie alla possibilità di acquistare il televisore pagandolo in 20 comode rate a tasso zero. Ciò detto, rimanete sintonizzati perché le offerte di oggi sono tutt’altro che concluse.

Intanto vi rimandiamo ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

