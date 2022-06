Con l’arrivo dell’estate, potreste essere giustamente alla ricerca di un ottimo speaker portatile, così da portare in spiaggia, o comunque in vacanza, tutta la vostra musica preferita. Certo, oggi il mercato è davvero molto vasto, e non sempre è facile rintracciare il prodotto migliore, per questo potrebbe farvi piacere dare un’occhiata a questa nuova offerta Amazon, che sconta lo splendido speaker Bluetooth Huwaei Sound Joy!

Il prezzo proposto da Amazon, del resto, è ottimo, perché parliamo di uno sconto di ben 55 euro, che abbassa il prezzo dagli originali 149,90€, ad un più abbordabile 94,90€. Sicuramente non per tutti, ma ben giustificati dall’ottima qualità di questo prodotto che, a dirla tutta, si piazza serenamente ai vertici della categoria.

Lo speaker Huawei Sound Joy è infatti un prodotto top di gamma, molto distante dai vari modelli che affollano il settore, e si contraddistingue non solo per la sua eccezionale qualità costruttiva, ma anche e soprattutto per l’esperienza musica che è in grado di offrire.

Huawei Sound Joy è compatto, portatile, leggero, ed è stato disegnato per poter essere messo in uno zaino come nel portaborraccia di una bicicletta, così da potervi davvero accompagnare ovunque vogliate. Anche dal punto di vista delle performance parliamo di un prodotto sorprendente, giacché questo speaker si propone con un potente sistema di altoparlanti a 2 vie Devialet da 79 dBA, con bassi davvero potenti, tali che questo speaker non sfigurerebbe al centro di qualsiasi party, dentro e fuori casa.

Progettato per garantire fino a 26 ore di riproduzione, Huawei Sound Joy è anche dotato di un efficiente sistema di ricarica superveloce, con cui potrete garantirvi un’intera ora di riproduzione con una breve carica di 10 minuti! E non è tutto, perché qualora abbiate a disposizione un secondo speaker, magari di un amico, potrete persino farli suonare all’unisono, grazie alla tecnologia di abbinamento Huawei Sound, attivabile con il semplice scuotimento del dispositivo!

Huawei Sound Joy, in sostanza, è uno speaker di altissimo livello, il cui prezzo originale è pienamente giustificato, ma che oggi è per fortuna in sconto, con un piacevole risparmio di 55 euro. Un prezzo da cogliere al volo, specie in vista dell’imminente estate, ed a cui potrete accedere tramite la pagina Amazon dedicata al prodotto.

N.B. ricorda di attivare il coupon scotto presente sulla pagina del prodotto per effettuare il tuo acquisto a prezzo ribassato.

