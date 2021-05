Oltre il 40% di sconto sulle telecamere di sicurezza YI

Distacchiamoci un po’ dal mondo del gaming e dalla Amazon Gaming Week per segnalarvi una nuova promozione lanciata dal colosso dell’e-commerce, che vede come oggetto le ottime ed economiche videocamere di sicurezza a marchio YI, proposte con una scontistica che, in alcuni casi, si avvicina persino al 50%, un risparmio notevole, quasi un anticipo di Prime Day, e valido per i prossimi 10 giorni.

Non è mai troppo tardi per equipaggiare la propria casa con una videocamera smart, dato che i tentativi di furto possono avvenire da un momento all’altro, soprattutto quando vi trovate lontano dalla vostra abitazione, ed è proprio in questi istanti che una videocamera di sicurezza mostra tutta la sua utilità. Grazie a brand come YI, non è necessario spendere centinaia di euro per tenere sotto controllo il proprio spazio e, con l’aiuto di Amazon, potrete munirvi di queste ottime soluzioni per poche decine di euro.

Il noto brand specializzato in sistemi di sicurezza produce sia soluzioni per interno che esterno e uno di questi è la YI Home Camera, un modello dal costo irrisorio ma in grado di offrire un’ottima qualità video e numerose funzioni smart, tra cui notifiche in tempo reale e la possibilità di usarla con Alexa. La trasmissione delle immagini avviene in 1080p, una risoluzione più che sufficiente per permettervi di controllare l’ambiente ovunque voi siate, incluso le stanze buie, dove si attiverà automaticamente la modalità notte con LED infrarossi, capaci di farvi vedere fino a 15 metri.

Tra le funzioni smart di YI Home Camera, vi è anche il rilevamento umano, nonché quello sonoro, che fanno partire una registrazione video di 6 secondi ogni volta che il sensore rivela una nuova attività, inviandovi immediatamente il video sul vostro smartphone. Ovviamente, una videocamera come questa sarà utile anche per tenere sotto controllo i bambini nella propria cameretta, avvisandovi tramite una notifica push di qualsiasi anomalia. Insomma, per poche decine di euro, tra l’altro anche in sconto, si tratta di un prodotto davvero imperdibile.

Questa e molte altre videocamere di sicurezza potete trovarle sulla pagina promozionale, che vi consigliamo caldamente di visitare in modo che possiate valutare voi stessi se affidarvi ad un modello da interno o esterno. Detto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

