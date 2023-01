Se quello che state cercando è uno smartphone dalle ottime performance, ma visti i tempi, avreste voglia di risparmiare un bel po’ sul suo prezzo d’acquisto, magari affidandovi a quello che è, senza dubbio, lo store online più affidabile del pianeta, allora occhio a questa offerta, perché vi permetterà di portarvi a casa uno smartphone sensazionale ad un prezzo davvero competitivo!

Di che stiamo parlando? Dello splendido OnePlus 9 Pro 5G, un dispositivo che ha bisogno di ben poche presentazioni e che, grazie ad Amazon, può oggi essere vostro con uno sconto del 44%, passando così dagli originali 919,00€ al prezzo di soli 519,00€, probabilmente uno dei più bassi mai raggiunti da questo specifico dispositivo!

Un affare senza se, e senza ma, non solo perché parliamo di un risparmio della bellezza di 400 euro, ma anche e soprattutto perché anche al netto della recente uscita di OnePlus 10, OnePlus 9 Pro 5G si comporta ancora benissimo, proponendosi con un comparto tecnico di tutto rispetto, oltre che all’ambitissimo modulo per la ricezione dati in 5G.

A svettare su tutto, però, c’è indubbiamente l’ampio e pulitissimo display da 6,7”, costituito da un pannello di tipo LTPO AMOLED a 120Hz, in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1300 nit e dalla risoluzione QHD+. Sotto la scocca, invece, a brillare è il processore Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da ben 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, garantendo così un’ottima velocità in qualsiasi circostanza d’uso, gaming compreso.

A brillare è anche il comparto fotografico che, grazie ad una collaborazione con Hasselblad, azienda leader nello sviluppo del settore, ha permesso a OnePlus di dotare questo dispositivo con ben 4 obiettivi distinti, che lavorano in modo coeso elaborando, grazie ad un efficiente softwatare di elaborazione, fotografie di tutto rispetto.

Abbiamo quindi: una fotocamera principale da 48 MP, una ultragrandangolare da 50 MP dotata di lenti free-form per la correzione delle distorsioni, un teleobiettivo da 8 MP ed infine una fotocamera monocromatica da 2 MP. Gli scatti sono ottimi in qualsiasi circostanza (anche in caso si bassissima luminosità), e persino i selfie garantiscono risultati più che degni, grazie ad un sensore frontale da 16 MP, posizionato in un piccolo foro nel display.

Dulcis in fundo, OnePlus 9 Pro 5G si comporta molto bene anche dal punto di vista della durata della batteria, grazie ad un modulo da 4500 mAh, ricaricabile tramite porta USB-C dall’1% al 100% in appena 29 minuti, e capace di garantire un utilizzo pieno del dispositivo dall’inizio alla fine della giornata, senza alcuna ricarica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto ad un prezzo davvero conveniente.

