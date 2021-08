OnePlus annuncia le imperdibili offerte su OnePlus 9, OnePlus 8 e OnePlus Nord!

L’estate è ormai agli sgoccioli, mancano infatti pochissime settimane al termine della bella stagione. Con l’inizio del periodo autunnale, OnePlus ha pensato di promuovere una nuova campagna promozionale – valida fino al 7 settembre 2021 – che coinvolge i migliori prodotti del suo catalogo, sia sul suo store che sul portale Amazon, con sconti che possono tagliare i prezzi di vendita fino a 400€!

Come facilmente intuibile nell’introduzione, questa nuova tornata di sconti è compatibile con la maggior parte dei dispositivi del colosso cinese, dai flagship più recenti come OnePlus 9 Pro ai dispositivi della gamma OnePlus Nord, ma anche accessori e gadget. Tra questi, vi consigliamo caldamente di prendere in considerazione l’acquisto di OnePlus 9. Originariamente proposto a 719,00€, questo smartphone è disponibile a 669,00€, grazie ad uno sconto di 50,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Il OnePlus 9 è uno smartphone dalle ottime specifiche tecniche, poiché possiede tutto il necessario per poter eccellere. Innanzitutto, può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM ed a 128 GB o 256 GB di archiviazione interna di tipo UFS 3.1. Questo dispositivo, inoltre, vanta un display AMOLED Fluid da 6,55 pollici con una risoluzione in FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz, interamente protetto da un Gorilla Glass.

Oltre a prestazioni di altissimo livello, in parte anche grazie al software ottimizzato dalla casa cinese, lo smartphone in questione può scattare fotografie di buona qualità. Sulla parte posteriore troviamo un modulo composto da tre sensori, in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze dei suoi futuri utilizzatori, mentre sul lato frontale c’è una fotocamera da 16 MP, ideale per i selfie.

Stiamo parlando, dunque, di un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista, adatto a tutti coloro che cercano un dispositivo prestante. Ciò detto, considerando la gran mole di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare le apposite pagina degli sconti su Amazon oppure sullo store di OnePlus.

Infine, prima di lasciarvi allo shopping vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra copertura sull'Amazon Gaming Week

