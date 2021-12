Oppo A74: che prezzo! Smartphone coi fiocchi a meno di 200€!

Vi segnaliamo un’ottima offerta che Amazon sta proponendo all’interno delle sue “offerte di Natale“, ovvero quegli sconti che, fino al 23 dicembre, animeranno il portale per permettervi di acquistare i vostri regali a prezzi economici e vantaggiosi!

Dunque, tra i protagonisti di questa giornata di offerte, vi segnaliamo anche la presenza dello smartphone Oppo A74. Un prodotto ancora molto valido, che può risultare una gradita e saggia alternativa per chiunque abbia bisogno di uno smartphone funzionale ed ancora molto valido, che sia però venduto ad un costo molto contenuto. Di quanto parliamo? Di appena 198,99€, contro il prezzo originale di 299,99€, che rende Oppo A74 una scelta sensatissima, soprattutto in vista delle strenne natalizie.

Leggero e dal design semplice ma accattivante, Oppo A74 è uno smartphone che, ne siamo certi, sarà in grado di accontentare qualsiasi tipologia di utente, grazie a quelle che sono le attenzioni che, ormai da tempo, Oppo sta riversando nella produzione dei suoi dispositivi.

Si parte dallo splendido display AMOLED da 6,43” dalla risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), abbastanza luminoso per l’uso all’aria aperta anche nelle giornate più soleggiate, con anche una luminosità minima sufficientemente bassa da non risultare fastidioso quando usato al buio. Le modalità di lettura dedicate, come la regolazione della temperatura del bianco o la visualizzazione in bianco e nero, ed il filtro per la luce blu, inoltre, aiuteranno a non affaticare mai i vostri occhi, il che è particolarmente utile per chi, ad esempio, passa molte ore consultando lo smartphone tra mail, articoli, e la più comune navigazione in rete.

Per quanto riguarda invece le performance, Oppo A74 è animato da un chip Qualcomm Snapdragon 662 che, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, risulta più che sufficiente per il compimento di qualsiasi task quotidiana, e con uno spazio più che dignitoso per il salvataggio di app, foto e video.

Parlando, poi, proprio della qualità fotografica, Oppo A74 si propone con una fotocamera principale da 48MP, aiutata da due sensori da 2MP, uno dedicato alla fotografia macro e uno per la scansione della profondità nelle foto ritratto. I risultati sono ottimi, con foto pulite, molto nitide ed una buona gamma di colori, e persino se si parla della fotocamera frontale (16MP), Oppo A74 si comporta abbastanza bene da risultare soddisfacente il che, considerato il suo prezzo, non è affatto da sottostimare.

A completare il quadro di quello che, senza dubbio, è un dispositivo pregevole, ci sono poi una batteria da 5000mAh, ed un chip dedicato al basso consumo, che permette a questo dispositivo di arrivare, senza alcun problema, alla fine della giornata con una sola carica, senza contare che, grazie al caricabatteria SuperVOOC da 33W, Oppo A74 è in grado di ricaricarsi del 54% della batteria in appena 34 minuti!

Insomma, con Oppo A74 vi porterete a casa un dispositivo funzionale, piacevole da utilizzare e di ottima qualità, il tutto ad un prezzo inferiore ai 200 euro! Un affare che come sempre, è comunque solo uno degli innumerevoli proposti dalle pagine di Amazon e, per questo, vi consigliamo di dare un’occhiata anche all’intera selezione di offerte del portale, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

