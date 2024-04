Non solo macchine, Polestar svela il "suo" primo smartphone

Polestar, noto costruttore svedese di automobili elettriche ad alte prestazioni è un'azienda fondata come marchio performance dalla Volvo Cars e dalla Geely Holding. Separatasi da Volvo nel 2017, opera come un marchio indipendente specializzato in auto ibride ed elettriche e, da oggi, ha anche uno smartphone tutto suo ideato per ampliare l'ecosistema smart dei suoi veicoli.

Il Polestar Phone arriva sul mercato come frutto della collaborazione tra la tecnologia mobile e l'industria automobilistica, concretizzandosi in uno smartphone di fascia alta che sfrutta la base tecnica del Meizu 21 Pro. Entrambi i dispositivi sono parte dell'ecosistema del gruppo Geely, che include anche nomi noti come Lotus e Lynk & Co. Stando a quanto dichiarato dall'azienda il Polestar Phone non è un semplice telefono, ma un ponte tecnologico tra l'utente e il veicolo, progettato per migliorare l'esperienza di guida attraverso l'integrazione tecnologica.

Siete curiosi di vederlo? Eccovi un video del primo unboxing:

Le specifiche tecniche del Polestar Phone non lasciano spazio a compromessi: schermo OLED da 6,79 pollici con refresh rate di 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, memoria fino a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, oltre a una fotocamera tripla da 50, 13 e 10 megapixel. La capacità di ricarica è veloce e wireless e completa un comparto hardware davvero competitivo.

Una delle caratteristiche più innovative del Polestar Phone è la sua capacità di interfacciarsi direttamente con i veicoli Polestar, permettendo agli utenti di controllare diverse funzioni del veicolo come l'accensione, la regolazione dell'aria condizionata e lo sblocco delle porte direttamente dal sistema operativo del telefono.

Questa funzionalità è particolarmente rivoluzionaria in Cina, dove il telefono opererà con Flyme 10.5 e le auto con Flyme Auto, versioni modificate di Android create per superare le restrizioni locali sui servizi Google.

Con l'introduzione del suo primo smartphone, Polestar stabilisce un nuovo standard per l'integrazione tra dispositivi mobili e automobili, un trend che sta guadagnando sempre più terreno nel mercato globale. Altri marchi come Nio e Xiaomi stanno seguendo questa direzione, dimostrando un crescente interesse verso soluzioni che collegano più strettamente la tecnologia mobile con la mobilità personale, prospettando un futuro in cui auto e smartphone saranno sempre più connessi e interdipendenti.