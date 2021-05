Oppo Find X2 Neo al prezzo più basso di sempre su eBay

Cominciamo questa mattinata di offerte all’insegna di quelle che sono le migliori occasioni della rete, partendo da quello che è uno dei principali portali del settore, ovvero eBay, la cui sezione Imperdibili contiene anche oggi numerosi prodotti a prezzi stracciati, con diverse soluzioni mai scontate così tanto finora.

Diverse sono le opzioni ma, per ciò che riguarda questo mercoledì, la migliore è certamente quella relativa ad Oppo Find X2 Neo, uno smartphone che fino alla fine del 2020 era difficile reperire a meno di 500€, mentre oggi è addirittura acquistabile a soli 379,99€ grazie alle offerte del portale. Certo, il mercato degli smartphone di fascia media è molto competitivo, ma la proposta di Oppo rimane ancora oggi una delle migliori, sia dal punto di vista delle prestazioni che del design, con il display curvo e bordi sottilissimi.

Come anticipato, le prestazioni di Oppo Find X2 Neo sono ottime, grazie soprattutto al processore Snapdragon 765G, supportato da ben 12 GB di RAM. Ovviamente, non manca il supporto 5G, così come non manca un comparto fotografico in grado di regalare ottimi scatti in qualsiasi situazione, grazie ad un modulo composto da 4 sensori posteriori, ognuno pensato per adattarsi in base al soggetto e alla distanza. Vi è infatti il principale da 48MP, utile per scattare alla massima risoluzione, un grandangolare da 8MP, utile per riprendere una scena molto ampia, un teleobiettivo da 13MP con zoom ottico e un sensore macro da 2MP, ottimo per scattare foto ravvicinate.

Inoltre, come quasi tutti i dispositivi Oppo, il Find X2 Neo vanta un sistema di ricarica all’avanguardia, il cosiddetto VOOC Flash Charge 4.0, capace di ricaricare lo smartphone del 50% in soli 20 minuti e completare la ricarica in tempi record. Infine, come poteva mancare un buon display AMOLED, i cui picchi di luminosità superano la soglia dei 1.000 nits, mentre la frequenza di aggiornamento arriva a 90Hz. Insomma, un dispositivo completo e adatto per chi vuole dotarsi di uno smartphone dalle ottime performance e design slanciato ed elegante.

