Il mercato degli smartphone e dei dispositivi mobili è affollato più che mai, e trovare un prodotto adeguato alle nostre esigenze ma che abbia anche un prezzo vantaggioso è l’obiettivo di tutti. Per questo oggi vogliamo parlarvi di questo gioiello della tecnologia, che merita tutta la vostra attenzione: l’Oppo Find X3 Lite!

Questo smartphone di fascia medio-alta è molto equilibrato e leggero, in grado di funzionare senza lag e con un’apertura molto veloce di tutte le app. Ebay lo offre in vendita al prezzo più basso di sempre, disponibile al costo di 254,99€.

La prima cosa che colpisce di questo smartphone è il peso: con i suoi 172 gr di peso e 7,9 mm di spessore, l’Oppo Find X3 Lite risulta estremamente leggero e piacevolmente maneggevole. Con un design elegante e resistente saprà stare alla perfezione sul palmo della vostra mano e non ingombrerà molto nelle vostre tasche.

Il corpo ultra slim di Find X3 Lite racchiude inoltre delle prestazioni straordinarie. Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G, che supporta le bande 5G, offre 8GB di RAM per prestazioni davvero reattive. Grazie a questa, infatti, avrete garantita un’esperienza pienamente fluida: le pagine scorrono senza fatica, con animazioni impeccabili e una reattività del touch screen istantanea. Anche la batteria è degna di nota: la sua ricarica, infatti, sarà da 21,5 watt ora in 35 minuti al 100% e al 50% in 15 minuti, e questo è decisamente un grosso valore aggiunto. Con un’ottima gestione del consumo di batteria, questo telefono non si scalda mai e arriverà a sera con una percentuale di batteria ancora utilizzabile nonostante ne abbiate già fatto un uso prolungato.

Il suo potenziale massimo, però, l’Oppo Find X3 Lite lo dà supportandovi nella realizzazione dei vostri scatti e dei vostri video. Grazie alla fotocamera principale da 64 MP le vostre foto saranno di una qualità altissima. Avrete inoltre una fotocamera per selfie da 32 MP e una fotocamera macro da 2 MP per scatti emozionanti che andranno oltre ogni aspettativa!

Un telefono straordinario, che oltre ad avere una batteria di lunga durata permettendovi di arrivare a sera con il dispositivo ancora attivo saprà sorprendervi nella realizzazione delle realizzazione delle foto e dei video. Non aspettate altro allora, e correte subito a cliccare sulla pagina dedicata all’offerta!

