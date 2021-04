Oppo Find X3 Pro già a meno di 1000€ nelle offerte eBay

Se siete affamati di offerte, siamo certi che non vi saranno bastate le già ottime occasioni del giorno di Amazon per saziare la vostra fame. Dunque, come da consuetudine mattutina, vi offriamo ora anche gli sconti proposti dagli Imperdibili di eBay, dove troverete un mucchio di altre offerte su tantissime categorie di prodotti, con alcune occasioni che – ve lo garantiamo – si propongono con i prezzi più bassi della rete!

Un esempio, in tal senso, è rappresentato dal recentissimo Oppo Find X3 Pro, proposto già a meno di 1.000€, con uno sconto di ben 220€ rispetto al prezzo di listino, a cui il portale aveva già tolto 50€. Questo si traduce nella possibilità di portarselo a casa a soli 929,99€, una cifra importante ma comunque vantaggiosa, specie se si considera che parliamo di uno smartphone top di gamma di nuovissima generazione. Come saprete, infatti, questo dispositivo vanta caratteristiche all’avanguardia, con hardware come il nuovo Snapdragon 888, che sarà il chip di riferimento nel mercato mobile per tutto il 2021.

Con la sua ultima serie Find X, l’azienda non ha solo dotato i suoi modelli con i componenti moderni e performanti, ma ha anche presentato un design totalmente nuovo, portando una boccata d’aria fresca all’interno di un mercato che sembrava saturo di idee. Il nuovo design lo vediamo proprio in Oppo Find X3 Pro, il cui modulo fotografico posteriore è stato realizzato con una curva morbida e fluida, rendendo la sagoma un vero e proprio elemento di stile.

Un’altra bellissima novità introdotta da Oppo Find X3 Pro si trova ancora una volta nel comparto fotografico, che dispone di un sensore microscopico in grado di scattare foto ravvicinate in modo ancora più dettagliato rispetto al sensore macro. Non manca poi un teleobiettivo 5x, capace di estendersi fino a 20x, utile per immortalare scene dalla lunga distanza. A completare le specifiche principali ci pensa il fantastico display da 6,7 pollici con risoluzione 1440 x 3216 pixel e frequenza di aggiornamento a 120hz e la ricarica rapida da ben 65W, capace di ricaricare lo smartphone del 40% in soli 10 minuti.

Grazie ad eBay, dunque, gli appassionati di smartphone possono acquistare uno degli ultimi top di gamma risparmiando già centinaia di euro. Vi ricordiamo però che sulle pagine del portale troverete tantissime altre offerte, alcune direttamente in calce a questo articolo. Ciò detto, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

