Dicembre non è solamente il mese delle cioccolate calde, coperte e decorazioni luminose, bensì delle offerte e dello shopping. Sono tantissimi infatti gli store che stanno offrendo prodotti a prezzi ribassati in occasione del Natale, e in prima linea c’è ovviamente Amazon; in particolare, oggi vi proponiamo uno smartphone spettacolare, che rappresenta un’occasione imperdibile!

L’OPPO Find X5 è infatti attualmente disponibile a soli 549,00€ invece di 799,99€; si tratta di un ribasso del 31%, che vi farà risparmiare ben 250,00€! Inoltre, è possibile anche pagare il prodotto in 12 rate mensili senza interessi da 45,83€, e la consegna è garantita prima di Natale!

La caratteristica principale dell’OPPO Find X5 è il suo comparto fotografico incredibile: troviamo infatti una fotocamera grandangolare da 50MP, una ultra grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 13MP. Riuscirete dunque a scattare foto professionali in qualsiasi tipologia di luce, oltre a girare video in 4K con colori nitidi e colori brillanti anche di sera.

Le foto che scatterete saranno accentuate ulteriormente dal magnifico display AMOLED da 6.55″, che vi offrirà oltre un miliardo di colori, per la massima accuratezza di immagine in ogni momento. Anche guardare film e giocare sarà una meraviglia, e grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888 riuscirete a far girare anche i titoli mobile più impegnativi in modo fluido e senza rallentamenti.

Infine, la batteria da 4800mAh riuscirà a farvi arrivare fino a sera senza dover caricare lo smartphone, mentre una volta attaccato alla corrente l’OPPO Find X5 raggiungerà il 100% di ricarica in poco più di mezz’ora. Non dovrete più dunque aspettare ore e ore per dover utilizzare il cellulare, dato che sarà sempre pronto per aiutarvi in qualsiasi cosa possa servirvi.

Insomma, l’OPPO Find X5 è uno smartphone davvero spettacolare, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto terminerà tra pochi giorni, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, il quale vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni di abbonamento sono gratis, il periodo natalizio è perfetto per provarlo!

