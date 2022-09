Se state pensando di acquistare una nuova smart TV, e volete portarvi a casa un modello che vi assicuri delle buone performance a un costo particolarmente contenuto, vi invitiamo a dare uno sguardo allo Xiaomi Mi TV disponibile su eBay ad appena 139,00€ invece di 279,00€. Un prezzo più che vantaggioso per una smart TV da 32″, perfetto da posizionare nel vostro salotto, in sconto di ben 140,00€ rispetto al prezzo di listino!

Il modello in questione non solo gode di un design minimale e ed elegante, con bordi sottilissimi, ma ha anche Google Assistant integrato e un telecomando Bluetooth con controllo vocale, l’ideale per cercare i vostri contenuti preferiti nel minor tempo possibile. Per questo, dato che si tratta di un prodotto così interessante e disponibile a un prezzo davvero scontato, vi consigliamo di completare il vostro acquisto fintato che è ancora disponibile!

Offrendo bordi davvero molto sottili, l’innovativo design di Xiaomi Mi TV da 32″ vi offre un rapporto schermo-corpo più elevato per un’esperienza visiva più chiara, coinvolgente e piacevole. Inoltre, la risoluzione in HD e il pannello a LED di cui è dotato vi garantiscono immagini realistiche e colori brillanti mentre vedete film e serie. Anche il comparto audio è un’ottimo punto a favore del vostro acquisto, in quanto potrete sentire suoni, dialoghi e rumori in maniera nitida e chiara grazie ai due altoparlanti stereo da 5 W intregrati. Quest’ultimi vi offrono un’esperienza audio ricca, chiara e multilivello, potendo sfruttare le tecnologie Dolby Audio e DTS-HD.

Non meno importante, trattandosi di un televisore Android la vostra esperienza sarà ulteriormente semplificata! Avrete la possibilità di accedere a oltre 400.000 film e programmi e scaricare oltre 7000 app in un unico posto, in più vi basterà utilizzare la voce per farlo. Premendo il tasto Google Assistant sul telecomando, potrete controllare Xiaomi Mi TV con dei semplici comandi vocali. In questo modo potrete chiedergli di rispondere alle vostre domande, visualizzare il calendario e anche la programmazione in corso!

