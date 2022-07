Se siete alla ricerca di un monopattino di ottima qualità a un prezzo davvero imbattibile, vi proponiamo il modello Smartway W1P-M7AL8-K disponibile da Unieuro a soli 199,00€ invece di 379,90€. Tra le numerose offerte in ambito mobilità elettrica, abbiamo deciso di menzionare proprio questo prodotto, in quanto si tratta di un articolo scontato addirittura del 47% rispetto al prezzo di listino!

Uno ribasso particolarmente valido su un monopattino dal design minimale, compatto e dal peso di soli 11,8 kg, in grado di sopportare un carico massimo di ben 120 kg. Dato che stiamo parlando di una promozione davvero valida, attiva solo per poco tempo, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto fintato che il prezzo è così vantaggioso.

Il prodotto Smartway che vi stiamo proponendo è dotato di un motore da 350 W e una batteria agli ioni di Litio da 37 V, caratteristica che permette al monopattino di raggiungere in pochissimo la velocità massima di 25 km/h. Inoltre, per ricaricare il prodotto e ottenere nuovamente la massima autonomia, vi basterà semplicemente metterlo in carica per 6 ore.

Non meno importante, sul display a LED di cui è provvisto, potrete leggere tutte le informazioni più importanti in tempo reale: dalla batteria residua e la modalità attivata, fino alla velocità e ai km percorsi. Anche l’impianto frenante è una vera e propria garanzia, in quanto dispone di ben due freni a disco in grado di assicurarvi il massimo della sicurezza, per rallentare o fermarsi del tutto nel minor spazio possibile. Oltre a essere molto leggero e perfetto per essere utilizzato in città, è anche particolarmente comodo da trasportare, poiché potrete piegarlo in un semplice step, per poi portarlo con una sola mano mentre siete in metro, su un autobus o sul treno.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Unieuro dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!