State pensando di fare qualche acquisto conveniente, mentre siete in attesa dell’Amazon Prime Day? Tolto il periodo di super risparmio tra le giornate del 12 e del 13 luglio, da oggi e fino all’11 potrete sfruttare numerosi ribassi sui migliori articoli proposti nella sezione Amazon Warehouse. Al suo interno, potrete trovare tantissimi oggetti acquistati e mandati indietro in condizioni eccezionali, da portare a casa con un sconto del 10%!

Per ottenere il ribasso sugli oggetti aderenti alla promozione non servirà altro che mettere tutto nel carrello, ricordando che la promo non è cumulabile con altre, e subito prima della fase di checkout verrà tolto il 10% dal totale: semplice e intuitivo! Trattandosi di sconti così interessanti, vi invitiamo a portare a casa i vostri articoli preferiti, prima che la promozione in corso termini.

Preferite acquistare prodotti usati come scelta ecologica, per l’ambiente, oppure state cercando sconti assolutamente imbattibili suoi dispositivi che stavate pensando di acquistare? La sezione vi offre prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta in ottimo stato, a un prezzo scontato, con una garanzia legale e il praticissimo servizio di reso Amazon! Nulla di più conveniente, tenendo presente che lo store controlla minuziosamente la qualità di tutti i prodotti che vengono rimandati indietro prima di rimetterli in vendita.

Non dovete, quindi, temere che ci possano essere problemi di qualità o che stiate acquistando un articolo danneggiato, poiché Amazon si assicura di proporvi sempre prodotti di ottima qualità. Le opzioni presenti sullo store sono moltissime, a partire da smartphone, tablet e PC a marchio Apple fino ad articoli Samsung, Xiaomi, Huawei e molto altro ancora.

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente l’iPhone 12 mini da 128GB nella colorazione azzurra, disponibile a 529,09€ invece di 587,88€, una volta aggiunto nel carrello. Si tratta di uno smartphone piccolo, compatto e super veloce grazie all’A14 Bionic di cui è dotato, ovvero uno dei chip più veloci mai visti su smartphone affiancato al Neural Engine 16-core, che si occupa di elaborare tantissime operazioni al secondo per il massimo dell’efficienza. L’ottimo display OLED è un ulteriore punto a favore dell’iPhone 12 mini, in quanto si tratta di un Super Retina XDR identico a quello dell’iPhone 12 Pro, in grado di assicurarvi colori vivaci, bianchi vibranti e neri super intensi.

Da non sottovalutare anche l’ottimo sistema a doppia fotocamera che non solo vi garantisce foto e video di altissima qualità ma vi permette di immortalare i vostri ricordi al meglio, anche in condizioni di scarsa luce. Grazie alla modalità notte, infatti, potrete scattare foto incredibilmente dettagliate, selfie compresi. Inoltre, avrete la possibilità girare, montare e guardare i video in Dolby Vision, usando AirPlay per trasmetterli direttamente sull’Apple TV o sulla vostra smart TV. Dunque uno smartphone Apple performante, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, disponibile a soli 529,09€.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!