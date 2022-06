Se siete intenzionati ad acquistare PC, monitor o cuffie da gaming a un prezzo scontato, vi consigliamo di non farvi scappare le numerose promozioni per la Games Week presenti sul sito Yeppon. Al momento potrete portare a casa numerosi prodotti scontati anche fino al 40%, a partire dai brand Asus e Samsung fino a MSI, Cooler Master e molto altro ancora!

Gli articoli presenti nella sezione apposita sono tantissimi, tutti differenti per budget e necessità, ma saranno disponibili solamente fino al 27 giugno. Per questo motivo, data la validità degli sconti e la vastità di prodotti da gaming disponibili, vi consigliamo caldamente di completare l’acquisto prima che le unità disponibili terminino!

PC, CPU, schede video, sedie da gaming: potrete trovare questo e molto altro nella categoria Games Week di Yeppon, navigando per tipologia di dispositivo o addirittura solo per brand. Tra i prodotti più interessanti, e ovviamente anche tra i più richiesti, c’è l’ottimo Samsung Monitor Odyssey G3 disponibile a soli 199,99€ invece di 249,99€.

Il prodotto in questione è l’ideale se siete amanti degli FPS, in quanto è caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 144 Hz che elimina drasticamente il ritardo dell’immagine e la sfocatura da movimento rendendo la visione super fluida, anche durante le sessioni di gioco più movimentate. Altrettanto importante, il tempo di risposta di 1 ms, che vi permetterà di assaltare i nemici con prestazioni rapide quanto i vostri riflessi.

Da non sottovalutare anche la tecnologia di sincronizzazione adattiva di AMD FreeSync Premium che riduce tearing, stuttering e input lag al fianco del Low Framerate Compensation che vi assicura la fluida esecuzione di ogni singola scena. Detto ciò, se siete preoccupati per quanto riguarda la possibilità che il vostro sguardo si stanchi eccessivamente, sappiate che questo monitor è la soluzione perfetta per voi.

Il dispositivo a marchio Samsung, infatti, possiede le modalità Eye Saver ed è dotato della tecnologia Flicker Free: la prima riduce le emissioni di luce blu, minimizzando l’affaticamento oculare anche durante le sessioni più lunghe e la seconda elimina lo sfarfallio, fastidioso e nocivo, per permettervi di concentrarvi più a lungo senza distrazioni e senza affaticamento oculare. Infine, tra le caratteristiche più interessanti del Samsung Odyssey G3 c’è indubbiamente la possibilità di ruotare, inclinare e regolare lo schermo in base alle vostre specifiche necessità, giocando nel massimo del comfort!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi per la Games Week, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Yeppon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!