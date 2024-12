Partecipa al nuovo concorso Vileda e ricevi buoni spesa da 200€!

Vileda lancia un nuovo concorso che farà felici gli amanti dello shopping, offrendo l'opportunità di vincere buoni spesa fino a 200€ e un super premio finale di ben 2000€. Il concorso è attivo fino al 31 luglio 2025 e include sia gli acquisti nei punti vendita fisici sia quelli effettuati online. Ogni giorno, c'è in palio un buono spesa del valore massimo di 200€, assegnato tramite estrazione immediata, per un totale di 229 premi giornalieri. E per chi sogna in grande, l’estrazione finale metterà in palio un ricchissimo buono spesa da 2000€.

Come partecipare al concorso

Partecipare è semplice e conveniente: basta acquistare almeno 25€ di prodotti a marchio Vileda in un unico scontrino, oppure optare per una combinazione di 1 sistema e 1 ricambio inclusi nella tabella A del regolamento. Una volta effettuato l’acquisto, sarà necessario registrarsi sul sito dedicato al concorso, inserendo i dati dello scontrino. La sorpresa sarà immediata: al termine della procedura scoprirete subito se avete vinto uno dei buoni spesa giornalieri e avrete comunque accesso all’estrazione finale.

Un aspetto interessante del concorso è che la vincita può raddoppiare la vostra spesa: ad esempio, con un acquisto di 50€ potreste ottenere un buono spesa di 100€, mentre con 90€ di spesa il premio potrebbe salire a 180€. Inoltre, i partecipanti possono tentare la fortuna fino a 5 volte, presentando scontrini relativi a acquisti diversi. Un’occasione imperdibile per chi vuole risparmiare e guadagnare mentre riempie il carrello.

Questa iniziativa conferma l’impegno di Vileda nel premiare i propri clienti, offrendo non solo prodotti di qualità ma anche vantaggi concreti. Che preferiate lo shopping in negozio o comodamente online, questa è la vostra occasione per trasformare una semplice spesa in un’opportunità di vincita. Non resta che approfittarne e tentare la fortuna: con Vileda, ogni acquisto può diventare una vittoria! Vi ricordiamo infine che abbiamo un articolo in cui raggruppiamo i migliori concorsi, cashback e Instant Win della settimana. Dateci un occhio perché potrebbero esserci concorsi ancora più vantaggiosi ancora attivi.

Leggi il regolamento