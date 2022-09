Le opportunità di risparmio sono all’ordine del giorno, infatti anche quest’oggi potrete acquistare un gran numero di articoli a prezzi stracciati. In questo nuovo articolo vogliamo proporvi la nuova ed interessante promozione di Comet, denominata semplicemente “Mega Sconti”, che permette di acquistare elettrodomestici e tanto altro ancora con sconti fino al 50%!

Fino al prossimo 28 settembre potrete avere la possibilità di accaparrarvi diversi articoli a prezzi vantaggiosi, come nel caso del smart TV Samsung UE55AU7170UXZT. Originariamente venduto a 749,00€, ora è disponibile a “soli” 399,00€, grazie ad uno sconto del 46,7% che ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore sudcoreano di ben 350,00€!

Con un design elegante e raffinato, questo televisore è in grado di portare tutti gli spettatori direttamente nel cuore della scena, anche grazie al suo ampio pannello LED da 55 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD. Questo elettrodomestico, inoltre, è stato realizzato seguendo uno stile essenziale e minimalista, difatti il suo design è soprannominato anche “senza confini”, dato che presenta delle cornici ridottissime su 3 lati.

Grazie all’adozione della tecnologia High Dynamic Range (HDR), questo televisore è in grado di migliorare la resa visiva dei contenuti multimediali e televisivi, in modo tale da offrire una gamma immensa di colori e dettagli visivi anche nelle scene più buie. Invece, con il cosiddetto Motion Xcelerator, garantisce prestazioni al top, in quanto l’IA riesce ad analizzare e compensare automaticamente ogni singolo frame in base alla fonte dei contenuti.

Insomma, un prodotto assolutamente da non lasciarsi sfuggire, considerando le sue specifiche tecniche e il nuovo prezzo di vendita. Ciò detto, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo di consultare la lista degli articoli in offerta al seguente indirizzo, e di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

