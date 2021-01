Partono le offerte Acer di San Valentino: fino a 300€ di sconto!

La festa di San Valentino si avvicina, e gli store iniziano a proporre le loro promozioni dedicate al giorno più importante per gli innamorati. Uno dei primi portali ad aver già ingranato la marcia è Acer, che ha già arricchito il suo catalogo con sconti fino a 300€ su notebook, monitor, proiettori e altro, mettendovi su un piatto d’argento l’occasione perfetta per regalare un prodotto tecnologico di ultima generazione al vostro partner.

Come detto, gli sconti arrivano fino a 300€ e uno dei prodotti a beneficiarne è il monitor Acer Predator X35 da 35 pollici che, una volta aggiunto al carrello, vedrà il prezzo crollare automaticamente da 2.499,00€ a 2.199,00€. Basta guardarlo per capire che siamo di fronte ad un prodotto di un certo livello, che permetterà ai videogiocatori, e non solo, di esprimere tutto il loro potenziale a prescindere dal genere videoludico.

Il design ricco di elementi futuristici è sicuramente ciò che salta più all’occhio, ma se si entra nei dettagli delle specifiche tecniche si capisce che non c’è solo estetica, ma anche tanta sostanza: si parte dal pannello, che vanta una risoluzione di ben 3440 x 1440 pixel con una frequenza di risposta pari a 180 hz, la quale vi farà percepire ogni minimo spostamento a schermo, oltre a garantirvi fluidità ai vertici della categoria. Certo, per sfruttare appieno queste caratteristiche in gaming occorre possedere un hardware potente, ma va detto che risoluzioni e frequenze elevate possono essere sfruttate anche durante l’uso tipico quotidiano, quindi non per forza in ambito videoludico e, di conseguenza, non serve un hardware da migliaia di euro per poter ricavare i benefici di Acer Predator X35.

Con una proporzione dell’immagine a 21:9, l’Acer Predator X35 vanta una curvatura 1800R, la tecnologia G-Sync Ultimate, gli ultimi standard HDR e l’importante ingresso DisplayPort, fondamentale per spremere al meglio tutto il suo potenziale. L’enorme qualità del pannello proveniente, inoltre, dalla tecnologia Quantum Dot e dal Local Dimming a 512 zone, quest’ultimo consiste nell’oscurare i LED nelle zone dello schermo nelle quali vengono proiettate immagini scure, tecnologia che ricorda molto i costosissimi pannelli OLED presenti nelle smart TV di fascia alta. Infine, questo modello permette di essere regolato a piacimento, grazie alla possibilità di inclinare, ruotare e regolare in altezza l’imponente display, il quale è provvisto persino di luci al neon nella parte posteriore, che hanno lo scopo di creare la giusta atmosfera durante le vostre sessioni di gioco, oltre a rendere il design ancora più unico e con un pizzico di tamarraggine.

Un regalo sicuramente costoso e non alla portata di tutti. Tuttavia, non è l’unico ad essere in offerta ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire e valutare i prodotti più accessibili, i quali godono comunque di sconti degni di nota. Detto ciò e prima di passare al prossimo articolo, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!