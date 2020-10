Passeggini, seggiolini e tante altre offerte per la prima infanzia su Amazon

Tutte le famiglie, prima o poi, dovranno munirsi dell’occorrente necessario per assicurare al bambino il massimo comfort e un’ottima sicurezza e se vi trovate in questo punto della vostra vita sarete felici di sapere che su Amazon sono iniziati gli sconti dedicati alla prima infanzia, con articoli come passeggini e seggiolini delle migliori marche, tra cui Chicco e Peg Perego, proposti a prezzi interessanti e quindi valevoli di attenzione.

Numerosi i modelli disponibili, ognuno che si adatta ad una specifica esigenza, come ad esempio la vaschetta Brevi 596-585 pratico bagnetto, proposta nella variante “volpino” a 79,99€ invece di 109,00€. Realizzata con un telaio pieghevole in metallo verniciato, è perfetta per fare il bagnetto a bambini da 0 a 12 mesi e fino a 15 kg, con la massima sicurezza e con una comodità senza precedenti, grazie al blocco di chiusura automatico e al tubo per lo scarico dell’acqua, nonché dalle quattro ruote, che permettono di spostarla con facilità e senza sforzi. Spostamento che diventa ancora più agevole grazie al già citato telaio pieghevole che permette, una volta terminato il lavoro, di rendere la vaschetta super compatta, occupando quindi pochissimo spazio nella vostra stanza.

Vale la pena segnalare anche la presenza di un ripiano portaoggetti, dotato di scomparti per riporre quanto serve per il bagnetto e per il cambio. Insomma, la Brevi 596-585 pratico bagnetto si dimostra una delle migliori soluzioni per le mamme che vogliono avere la massima comodità durante una delle operazioni più delicate, come può essere ad esempio quella del bagnetto del proprio piccolo.

Tanti gli articoli per la prima infanzia che Amazon ha deciso di mettere in sconto e di certo non si limitano alle vaschette da bagno, motivo per cui suggeriamo di visitare le pagine dedicate e scegliere il prodotto più ideale per il vostro bambino. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

