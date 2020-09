PES 2021 disponibile con ben il 40% di sconto su CDKeys!

Se stavate aspettando che il recentissimo eFootball PES 2021 diventasse disponibile ad un prezzo ridotto, sarete lieti di sapere che su CDKeys l’apprezzato sportivo di Konami è già acquistabile a soli 16,49 euro, ossia con ben il 40% di sconto rispetto al prezzo di listino.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che a essere in sconto sono poi tutte le varie edizioni speciali del titolo dedicate ai principali club europei, che sono ora acquistabili con il 27% di sconto, ossia a 24,19€ rispetto agli oltre 30 di listino. Delle occasioni, insomma, assolutamente da non perdere se ci si vuole gettare subito sui campi da calcio di PES 2021.

Ecco le varie edizioni di PES 2021 a prezzo scontato acquistabili su CDKeys:

eFootball PES 2021, del resto, è un titolo da tenere in grande considerazione e che nella nostra recensione abbiamo definito come: “un prodotto di indubbia qualità, che con pochi piccoli accorgimenti è divenuto forse il gioco di calcio definitivo.”

Insomma, quella di CDKeys è un’offerta assolutamente da non perdere se si ama tale genere di gioco, un’offerta di cui vi consigliamo di approfittare subito nel caso in cui siate interessanti, in quanto non è purtroppo chiaro fino a quando eFootball PES 2021 resterà disponibile su CDKeys a questo incredibile prezzo.

» Clicca qui acquistare eFootball PES 2021 con il 40% di sconto su CDKeys «

