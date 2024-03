BELLISSIMO Pictionary Air Harry Potter in sconto del 20%! Lo paghi solo 28€

Amanti di Harry Potter, a rapporto: su Amazon è in offerta il gioco perfetto per le vostre serate in compagnia! Pictionary Air Harry Potter, che solitamente ha un prezzo di 34,99€, ora è disponibile a 28,04€, grazie a uno sconto del 20%. È l'occasione perfetta per divertirvi con questo gioco, dove dovrete disegnare in aria con la penna a forma di bacchetta, aggiungendo un tocco di magia e divertimento alle vostre serate in compagnia!

Pictionary Air Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate i giochi da tavolo e siete fan sfegatati del mago più famoso dei giorni nostri, non potete farvi sfuggire un gioco che unisce la fantasia dell'universo di Harry Potter al divertimento e alla creatività necessaria per vincere a Pictionary. Sfidate i vostri amici e familiari a indovinare parole e concetti tratti direttamente dal Mondo Magico di Harry, aggiungendo un tocco unico al classico gioco di Pictionary, grazie alle speciali carte a tema!

Per poter giocare è necessaria l'app gratuita Pictionary Air, che farà apparire sullo schermo del vostro smartphone ciò che state disegnando in aria con la bacchetta. Si tratta di un ottimo metodo per arricchire l'esperienza di gioco e aggiungere ancor più divertimento, specialmente se consideriamo il fatto che, se la vostra TV è compatibile, potrete proiettare le immagini direttamente sulla televisione!

Al prezzo speciale di 28,04€, Pictionary Air Harry Potter è perfetto per tutti gli amanti della saga e per i fan di giochi da tavolo, nonché un regalo capace di far felici tutti i vostri amici. È un ottimo modo per riunirsi in compagnia e divertirsi con una sfida avvincente, che avrà anche un tocco di magia grazie alla speciale bacchetta che disegna in aria e dà vita alle vostre opere grazie all'app dedicata!

