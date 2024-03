Doppio sconto su questo caricatore 3 in 1! Solo 23€!

Mancano ormai poche ore all'inizio delle Offerte di Primavera Amazon ma, nel mentre, su Amazon sono già presenti alcune offerte davvero niente male, con sconti spesso doppi che permettono un doppio risparmio sull'acquisto di diversi prodotti. Un caso di oggi è quello relativo a questa bella ed elegante base per la ricarica wireless di dispositivi Apple, capace di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods in un colpo solo, e che sullo store è oggi disponibile ad appena 22,94€, grazie prima ad uno sconto del 10%, e poi ad un ulteriore 15% attivabile tramite coupon direttamente sulla pagina del prodotto! Insomma, un affare davvero niente male!

Caricatore wireless Sewowibo 3 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Prodotto dall'azienda emergente Sewowibo, questo caricabatterie wireless 3 in 1 è un articolo che, anzitutto, è dedicato esclusivamente agli utenti Apple, essendo stato progettato, come detto in apertura, per iPhone, Apple Watch e AirPods. Nello specifico, questa stazione di ricarica è compatibile con gli iPhone dalla serie 12 alla 15, oltre all'Apple Watch serie 2 fino all'8 e con gli AirPods 2/3/Pro, rappresentando così una scelta d'acquisto sensata anche per quegli utenti Apple che, magari, non hanno ancora a disposizione le più recenti versioni dei dispositivi della Mela.

Al netto di questo, parliamo di un accessorio particolarmente adatto a chi desidera ridurre il disordine sulla propria scrivania o comodino, grazie al design 3 in 1 che permette di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente senza sacrificare eleganza e spazio. In più, il caricatore garantisce sicurezza durante la ricarica, proteggendo i vostri dispositivi da sovraccarico, sovracorrente e sovratensione.

In sintesi, parliamo di un dispositivo ben fatto e ed anche molto bello da esporre e tenere sulla scrivania o sul comodino che, complice un doppio sconto davvero imperdibile, può essere vostro oggi a soli 23 euro. Il che non è male, specie qualora, ad esempio, vi occorresse anche un bel regalo last minute per la festa del papà.

