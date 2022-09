Se siete appassionati di cucina e, ancor meglio, adorate mangiare e preparare la pizza, allora questa è decisamente l’occasione che fa per voi, visto che su eBay c’è un elettrodomestico da cucina che farà certamente la vostra gioia, venduto ad un prezzo molto invitante!

Sul portale, infatti, è in sconto a soli 79,90€ lo splendido forno elettrico per pizze Ariete 909, ribassato del 27% rispetto ai suoi originali 109,90€! Un piccolo ma gradevole affare, per un prodotto che vi permetterà di ottenere risultati simili a quelli della più classica pizzeria.

Ciò è possibile grazie alla particolare cura costruttiva di Ariete che, anzitutto, si propone con un prodotto con una solida base in pietra refrattaria anti-aderente, capace di resistere ad altissime temperature, che rende possibile per questo forno il raggiungimento di una temperatura massima di 400°!

Più che sufficienti per una cottura simile a quella che si potrebbe ottenere in pizzeria, con il risultato di una pizza non solo ottimamente cotta e dalla giusta consistenza, ma anche di un tempo di cottura di appena pochi minuti (circa 5).

Inoltre, qualora siate dei perfezionisti, e desideriate una cottura che meglio si confà ad i vostri gusti, sappiate che non avrete molto per cui impegnarvi, giacché Ariete 909 offre anche 5 diversi livelli di cottura, che vi garantiranno non solo la giusta consistenza per la vostra pizza, ma anche un utilizzo diversificato dell’elettrodomestico, rendendolo in grado di cuocere non solo pizze, ma anche torte salate, toast, panzerotti o anche solo il riscaldamento degli alimenti prima di metterli in tavola!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo e, per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo prodotto prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!