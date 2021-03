PlayStation 5 disponibile su Amazon!

Aggiornamento 9:14: console esaurita!

A sorpresa, vi segnaliamo che su Amazon è tornata disponibile l’ambita PlayStation 5 di Sony, dopo che ieri la console aveva fatto capolino sul portale di Gamestop, salvo finire esaurita in pochissimo tempo! Non ci è dato sapere quanti pezzi siano effettivamente disponibili sul portale ma, ne siamo certi, la console andrà esaurita – come spesso accade – in pochissimi minuti, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di acquistarla subito, fintanto che lo shop lo permette.

Venduta direttamente da Amazon, PlayStation 5 arriverà a casa vostra più o meno a metà aprile (stando almeno al sistema di consegna dello shop), ed è disponibile nella sola edizione liscia e con lettore disco, mentre non ci sono – almeno al momento – notizie relative alla versione digitale. Ovviamente, ancora una volta vi suggeriamo, qualora la console vi interessi, di acquistarla quanto prima, visto che l’attuale situazione mondiale relativa allo shortage di componenti causato dal COVID-19, non permette alcuna previsione in merito alle future disponibilità della console che, pertanto, potrebbe continuare ad essere venduta a singhiozzi sino alla fine del 2021, con una situazione che potrebbe quindi perdurare addirittura fino al 2022!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina di acquisto, nell’augurio che riusciate a portarvi a casa una nuova e fiammante PlayStation 5! Ovviamente, per tutti gli altri, l’invito è di continuare a seguire le nostre pagine dove, come detto, vi segnaleremo prontamente la disponibilità delle nuove console.

Infine, qualora vogliate massimizzare le possibilità di acquistare la console nell’immediato futuro, vi suggeriamo di scrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte dove, oltre a segnalarvi prontamente la disponibilità di PlayStation 5, vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

