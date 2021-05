PlayStation 5 disponibile su Amazon!

Aggiornamento 9:35: console esaurite!

Vi segnaliamo che, incredibilmente, PlayStation 5 è tornata nuovamente disponibile su Amazon, in quella che è una tornata di vendite “a sorpresa” che, ne siamo certi, durerà davvero pochissimi minuti sul portale di shopping online, motivo per cui vi suggeriamo – qualora vi interessi – di affrettarvi quanto prima a completare il vostro acquisto!

Si tratta della versione della console con lettore disco, mentre non ci sono notizie relative alla versione digitale anche se, al di la di questo, si tratta comunque di un’ottima occasione perché, a differenza di quanto accaduto in passato, PS5 è qui venduta e spedita direttamente da Amazon, ed arriverà dunque a casa vostra in tempi davvero immediati! Ovviamente, ancora una volta vi suggeriamo, qualora la console vi interessi, di acquistarla quanto prima, visto che l’attuale situazione mondiale relativa allo shortage di componenti causato dal COVID-19, non permette alcuna previsione in merito alle future disponibilità della console che, anzi, nelle stime di alcune figure chiave di Sony, potrebbe continuare ad essere venduta a singhiozzi sino alla fine del 2022!

Ciò detto, nell’augurarvi di poter acquistare PS5, e con la promessa di aggiornamenti continui sullo stato della vendita di console, vi ricordiamo che se siete appassionati di gaming e siete a caccia di offerte e promozioni, su Amazon sono disponibili, fino alla fine di questa settimana, le eccezionali offerte della Amazon Gaming Week, con sconti davvero imperdibili su videogame, accessori, laptop e molto di più!

