Portafogli da criptovaluta Ledger Nano in offerta su Amazon

I Bitcoin e le criptovalute sono un mercato in continua espansione che richiede non solo tanta dimestichezza, ma anche grande sicurezza. Per questo vogliamo segnalarvi la promozione di Amazon relativa la più famosa famiglia di hardware wallet specificatamente pensati per le criptovalute, ossia quella dei prodotti Ledger Nano. Per ancora poche ore troverete i portafogli hardware in offerta visitando la pagina dedicata di Amazon, dove troverete il portafoglio digitale che meglio rispecchia le vostre esigenze ed anche il vostro gusto, vista la grande scelta di colori e personalizzazioni disponibili.

Tra le varie, l’offerta che val sicuramente la pena segnalare è quella relativa al Ledger Backup Pack, che consiste nella vendita combinata di una Ledger Nano X e di una Ledger Nano S, il tutto allo sbalorditivo prezzo di 111,75€ contro i 149,00€ del prezzo originale. Con l’acquisto di entrambi questi hardware wallet sarete in grado di installare e gestire oltre 100 applicazioni, arrivando a configurare ed utilizzare facilmente più di 1.100 criptovalute, grazie anche all’utilizzo dell’applicazione Ledger Live. Inoltre, in termini di sicurezza, tutti i prodotti Ledger Nano sono provvisti di Secure Element chip così da annullare ogni timore relativo possibili attacchi digitali e relativi furti. Le chiavi di accesso private, infatti, sono immagazzinate direttamente all’interno del chip sicuro e certificato CC EAL5+, ovvero lo stesso tipo di chip usato dalle carte di credito, scongiurando al massimo qualunque fuga di dati e relative (e temibili) conseguenze.

Le offerte relative i portafogli da criptovaluta Ledger Nano sono disponibili su Amazon per un periodo limitato e, in ogni caso, fino ad esaurimento scorte. Il nostro suggerimento, pertanto, è quello di effettuare i vostri acquisti prima dello scadere di questa offerta, sia consultando la nostra lista di prodotti consigliati, sia dando un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione di Amazon, dove troverete tutti i prodotti promozionati. Infine, prima di lasciarvi andate vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

