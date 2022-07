Se avete bisogno di un portatile in grado di offrirvi un’ottima produttività in movimento, le soluzioni della gamma VivoBook e ZenBook di Asus sono tra le migliori e le trovate scontate fino al 40% sullo store ufficiale del brand, insieme a tanti Chromebook, perfetti per le tipiche operazioni d’ufficio.

La promozione terminerà il 29 luglio e durante questo lasso di tempo avrete modo di acquistare, come detto, notebook di alto livello a prezzi vantaggiosi, come il VivoBook 15 OLED, scontato di ben 300 euro. Acclamato da numerose testate specializzate e vincitore di svariati premi, questo modello si farà apprezzare per il suo strabiliante schermo OLED, oltre che per le sue ottime prestazioni, garantite dal processore Intel di 11° generazione e dalla scheda video Nvidia dedicata.

Lo schermo da 15 pollici di questo notebook è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Lo testimonia anzitutto la tecnologia OLED che, sempre più spesso, viene implementata da svariati produttori di PC nelle loro soluzioni top di gamma, anche perché le recenti ottimizzazioni verso il burn-in fanno sì che lo schermo organico non riproduca immagini fantasma dopo che, ad esempio, un determinato contenuto multimediale viene visualizzato per un lungo periodo di tempo, cosa che accadeva spesso con i primi OLED arrivati sul mercato.

VivoBook 15 OLED garantirà dunque una qualità di visione quasi senza paragoni, anche perché la tecnologia OLED verrà accompagnata dallo spazio colore DCI-P3 pari al 100% e dall’HDR 600 che, insieme, assicureranno dettagli forse mai visti finora su notebook a meno di 1.000€. A conferma di quanto detto pocanzi, ossia che siamo di fronte a un notebook con un display mozzafiato, il tempo di risposta del pannello è di soli 0,2 ms, il che lo rende perfetto anche per un utilizzo videoludico. Vi ricordiamo, infatti, che sotto la scocca è presente una scheda grafica Nvidia dedicata e una CPU Intel Core i7 che, oltre ad essere ottimale per le operazioni multitasking, è perfetta per gestire i grossi carichi di lavoro tipici dei videogiochi più pesanti.

Il prezzo per portarsi a casa questo notebook sarà di soli 799,00€, grazie alle offerte estive rilasciate da Asus, che consigliamo caldamente di prendere visione andando sulla pagina dedicata alla promozione prima che si faccia troppo tardi.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!