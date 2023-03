Se avete un giardino, la primavera vi costringerà a prendervene cura se volete che ritorni a splendere come lo scorso anno. Non tutti gli strumenti da giardinaggio costano poco, pertanto in assenza di offerte potrebbe essere difficile acquistare un prodotto che vi aiuterà a mantenere pulita la vostra zona verde, ma con la sua più recente iniziativa, Leroy Merlin viene in vostro soccorso.

Lo store, infatti, propone un elenco di prodotti, scontati fino al 40%, con i quali tenere in ordine il proprio giardino o arredarlo in maniera ancora migliore rispetto a quanto fatto da voi lo scorso anno. Che si tratti di soffiatori, decespugliatori o tagliasiepi, Leroy Merlin renderà la pulizia del giardino più facile e accessibile a tutti, con le offerte che rimarranno attive fino al 3 aprile.

Ovviamente bisognerà tenere conto anche di un ipotetico esaurimento scorte, che potrebbe riguardare sia articoli difficili da installare, come gazebi e coperture tessili, sia prodotti più comuni come tagliaerba, seme per prato e tappeti erbosi sintetici. Un’offerta imperdibile riguarda proprio un tappeto erboso dalle dimensioni di 5 x 2 metri, per un totale di 10 metri quadrati, scontato del 42% e proposto quindi a soli 169,00€ invece di 289,90€.

Trovarlo sarà un gioco da ragazzi, visto che il portale lo mette in evidenza insieme a diversi altri prodotti da giardino interessanti, come la cesoia Kantia E-22 TR. Quest’ultima vi permetterà di tagliare ramoscelli di dimensioni fino a 20 mm, garantendovi inoltre una presa salda che non affatica il polso. Con un peso di soli 780 grammi e la possibilità di regolare la potatura su diverse aperture, 20 e 16 mm, rimuovere i rami di troppo nel vostro giardino sarà un’operazione rapida e indolore, anche perché vi basterà una sola mano per impugnare la cesoia.

Per rendere l’operazione di pulizia ancora più confortevole, la Kantia E-22 TR vi aiuterà a combattere la forza di attrito, che si manifesta durante il taglio di rami, con una batteria Li-Ion ricaricabile da 2,5 Ah e 7,2 V, la cui autonomia vi consentirà di tagliare circa 1000 ramoscelli. Per far sì che la cesoia si mantenga in ottimo stato, permettendovi di usarla anche a fine stagione al massimo delle prestazioni, viene abbinata a un kit di manutenzione, per una cura del giardino sempre ottimale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

