Prezzi da discount su tanti prodotti Pantene, Herbal Essences e Olaz!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere di quest’oggi, è giunto il momento di fare un piccolo break dalla consueta programmazione di promozioni hi-tech per segnalarvi una nuova ed interessante iniziativa di Amazon, rivolta a tutti coloro che desiderano acquistare articoli per la cura della persona, sia per uomo che per donna, come nel caso di shampoo oppure di creme per il viso.

Questa particolare iniziativa vi permetterà di ottenere fino al 40% di sconto su molteplici prodotti di Pantene, Herbal Essences e Olaz. Invece, acquistando articoli per un importo minimo di 20,00€, otterrete anche un buono sconto del 25% da utilizzare in un secondo momento su Amazon, ma solo fino allo scoccare della mezzanotte.

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di acquistare la confezione da 1000 millilitri di shampoo da donna Pantene Pro-V rigenera & protegge per capelli deboli o danneggiati. Si tratta di un particolare prodotto che permette di migliorare la salute dei propri capelli. Originariamente venduto a 13,99€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 9,99€!

Se desiderate acquistare un prodotto che possa combattere la forfora, vi suggeriamo di acquistare la confezione da tre flaconi di shampoo Head & Shoulders Shampoo Classic Clean 2-in-1, disponibile al prezzo di 10,45€ al posto di 17,42€, a seguito di uno sconto del 40% dal prezzo consigliato dal produttore statunitense.

Chiaramente, questi due prodotti rappresentano soltanto la punta dell’iceberg dell’intera iniziativa di Amazon, motivo per cui vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina del portale, all’interno del quale troverete tutte le proposte di Amazon. È possibile anche abilitare l’acquisto periodico automatico, risparmiando qualche decina di euro, in base al numero di articoli selezionati.

