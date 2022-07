Se state cercando zaini, borse e borselli a prezzi davvero imbattibili, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva sui numerosi prodotti Eastpak, disponibili in super ribasso da Amazon solo per il Prime Day. Al momento, potrete portare a casa tantissimi prodotti in ribasso fino al 58%!

I prodotti Eastpak disponibili sono numerosi e tutti differenti per tipologia, grandezza e anche per fascia di prezzo. Potrete trovare ottimi zaini per la scuola oppure per il lavoro, piccoli marsupi e addirittura portafogli o portamonete. Per questo, trattandosi di un’offerta davvero valida a un prezzo particolarmente scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Tra gli articoli con il miglior rapporto qualità/prezzo vi proponiamo lo zaino Eastpak Pinnacle disponibile a 45,90€ invece di 89,00€ nella raffinata colorazione Sunday Grey. Si tratta di un prodotto ideale per l’uso quotidiano, provvisto di due scomparti spaziosi per portare con voi tutto il necessario per la giornata, dal PC fino agli effetti personali. Il modello è dotato di un organizer e di una tasca frontale spaziosa per recuperare velocemente ciò che vi serve, come chiavi o portafogli.

Lo schienale trapuntato e gli spallacci imbottiti regolabili, inoltre, vi garantiscono il massimo comfort sulle spalle mentre trasportate laptop, libri e alti oggetti di tutti i giorni. Inoltre il design unico degli spallacci, sottile ma robuste, non solo li rende comodissimi ma con il tempo li fa anche adattare alla forma delle vostre spalle, così neanche vi accorgerete di portarlo.

