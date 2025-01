Termoventilatore Philips a soli 61€: silenzioso ma potente!

Il termoventilatore Philips Serie 3000 è oggi disponibile su Amazon a 61,46€ invece di 76,14€ con una riduzione del prezzo del 19%. Dotato della tecnologia Eco AI, promette fino al 50% di risparmio energetico, rendendolo efficiente ed eco-compatibile. Con una potenza regolabile fino a 2000W, è ideale per ambienti fino a 20m². Il design silenzioso, con livelli di rumorosità pari a 24dB, lo rende perfetto anche per la notte. L'app Philips Air+ aggiunge ulteriore comodità, consentendo di regolare, monitorare o programmare il riscaldamento da qualsiasi luogo. Le sue 5 funzioni di sicurezza assicurano una tranquilla esperienza di calore senza preoccupazioni. Non perdete questa offerta per avere un calore confortevole e sicuro nella vostra casa.

Termoventilatore Philips Serie 3000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il termoventilatore Philips Serie 3000 è la scelta ideale per le persone che sono alla ricerca di una soluzione di riscaldamento rapida, efficiente e intelligente. Grazie alla sua capacità di riscaldare ambienti fino a 20m² in soli 2 secondi, è consigliato per piccoli appartamenti, uffici o camere da letto, dove il bisogno di calore immediato si fa sentire nelle fredde giornate invernali. L'inclusione dell'intelligenza artificiale, che consente un risparmio energetico fino al 50%, lo rende la scelta giusta per chi desidera ottimizzare il consumo di energia mantenendo un'atmosfera accogliente e calda. La sua operatività ultra-silenziosa, inferiore ai 24dB, lo rende inoltre perfetto per ambienti in cui il silenzio è d'oro, come camere da letto o biblioteche.

Non solo efficiente dal punto di vista energetico, il termoventilatore Philips Serie 3000 è anche versatile e sicuro. Con 5 modalità di sicurezza, tra cui la protezione antiribaltamento e contro il surriscaldamento, gli utenti possono godere del calore senza preoccupazioni. La possibilità di connessione con l'app Philips Air+ per una gestione facile e intuitiva del dispositivo, anche a distanza, aggiunge un livello di comodità per chi desidera trovare la casa già calda al suo rientro. La funzione di oscillazione a 45° assicura la diffusione uniforme del calore, eliminando i punti freddi di ogni stanza. Con queste caratteristiche, il termoventilatore Philips Serie 3000 è una soluzione ottimale per chi cerca efficienza, comodità e sicurezza nel riscaldamento domestico o in ufficio. La sua leggerezza e la maniglia in pelle vegana ne facilitano la trasporto.

Attualmente disponibile a 61,46€ invece di 76,14€, il termoventilatore Philips Serie 3000 rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca un riscaldamento efficiente, silenzioso e intelligente. Le sue caratteristiche di risparmio energetico, unitamente alla facilità d'uso e alle funzioni di sicurezza, lo rendono una soluzione ideale per migliorare il comfort domestico durante i mesi più freddi. Vi consigliamo questo prodotto per la sua affidabilità, efficienza e il notevole risparmio energetico che può generare nel tempo.

