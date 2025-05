I driver NVIDIA e AMD per DOOM: The Dark Ages hanno un sacco di problemi

Il debutto di DOOM: The Dark Ages (già scontato su Instant Gaming) è stato accolto con entusiasmo dai fan della serie, come testimonia anche la nostra recensione che potete leggere qui. Purtoppo però, non mancano nemmeno stavolta una serie di problematiche tecniche che minano direttamente l'esperienza di gioco: i possessori della Premium Edition e del Collector's Bundle possono giocare già da ieri, ma si sono trovati di fronte una lunga lista di bug e malfunzionamenti.

La maggior parte dei problemi è concentrata su PC e sembra essere legata ai driver NVIDIA, che stanno causando molti grattacapi agli utenti con GPU RTX 50 e RTX 40. Paradossalmente, il driver Game Ready 576.40 rilasciato proprio per supportare DOOM: The Dark Ages sembra essere il principale responsabile dei crash persistenti durante le sessioni di gioco. La soluzione temporanea consigliata dagli sviluppatori di id Software prevede il riavvio del PC, la reinstallazione del driver e il riavvio del gioco. Nonostante l'inconveniente, c'è un aspetto positivo: molti dei problemi identificati dispongono già di soluzioni concrete o temporanee.

Tra i bug più significativi, si segnala il crash del gioco sulle GPU RTX serie 50 quando G-Sync o V-Sync + Multi Frame Generation (MFG) sono attivati attraverso il pannello di controllo NVIDIA. Un altro problema ricorrente fa sì che il gioco "scompaia" sullo sfondo, diventando inaccessibile, quando si utilizza Alt-Tab durante la fase di avvio. Anche in questo caso, il problema riguarda esclusivamente le GPU NVIDIA.

Non solo NVIDIA è nel mirino delle criticità: anche i possessori di schede AMD stanno riscontrando problemi quando FSR FrameGen è attivo, con il gioco che può bloccarsi nel tentativo di ridimensionare la finestra. I dispositivi handheld come ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go risultano particolarmente penalizzati, con prestazioni definite "terribili" e parecchi problemi di stabilità; anche in questo caso è tutto legato ai driver e id Software ha dichiarato di essere "al lavoro con i produttori per risolverli".

Oltre alle problematiche hardware specifiche, esistono anche alcuni bug che interessano il gameplay indipendentemente dalla piattaforma. Ad esempio, a volte alcuni nemici come il Vagary nell'Ancestral Forge potrebbero scomparire, bloccando l'accesso a oggetti da collezione. La soluzione suggerita è ricaricare il checkpoint. Le sfide di padronanza "Barrel Stuffer" e "Super Barrel Stuffer" potrebbero non incrementare correttamente quando ci si aspetterebbe, poiché richiedono che ogni pallino colpisca i demoni, cosa difficile se il bersaglio è troppo piccolo o muore prima che tutti i proiettili lo colpiscano.

Un altro elemento criticato dalla community riguarda le modifiche al campo visivo (FOV), che non vengono mantenute durante le cinematiche o gli eventi interattivi, come sfondare muri con lo scudo. Secondo gli sviluppatori si tratta in realtà di un comportamento voluto, ma stanno valutando la possibilità di rendere le modifiche al FOV globali in un aggiornamento post-lancio.

Altri inconvenienti includono problemi di navigazione quando il giocatore si posiziona su oggetti o geometrie al di fuori dello spazio navigabile previsto, oltre a rare situazioni in cui gli scontri con i nemici non si attivano correttamente, bloccando la progressione. In Siege - Parte 1, ad esempio, l'incontro di combattimento davanti a una caverna verso uno dei Portali dell'Inferno potrebbe non attivarsi in condizioni molto specifiche.

Problemi di interfaccia utente sono stati segnalati anche nell'utilizzo del Dossier, che potrebbe richiedere un'ulteriore pressione del pulsante per eseguire azioni, e nel conteggio dell'oro, che potrebbe non aggiornarsi visivamente dopo l'acquisto di un potenziamento (sebbene questo sia un problema puramente estetico).

Gli sviluppatori raccomandano vivamente di compilare il report in caso di crash, aiutando così il team a identificare nuovi problemi e a risolvere quelli già noti. Nonostante queste difficoltà tecniche, DOOM: The Dark Ages continua a ricevere elogi per la sua qualità di gioco e l'esperienza dark fantasy brutale che offre, dimostrando che anche un lancio imperfetto può essere perdonato quando la sostanza del prodotto è all'altezza delle aspettative.