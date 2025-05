Sandisk rivoluziona lo storage con SSD da 512TB entro il 2027

Il panorama dello storage enterprise sta per subire una trasformazione radicale grazie a Sandisk, che dopo la scissione da Western Digital all'inizio di quest'anno, ha svelato un ambizioso progetto chiamato Stargate. Questa nuova architettura per SSD ad alta capacità rappresenta un punto di svolta tecnologico, descritto dal CEO David Goeckeler come un progetto "dinamite" destinato a rivoluzionare il settore dello storage aziendale. L'innovativa tecnologia, che verrà implementata nei prossimi dispositivi Ultra QLC (noti anche come DC SN670), promette di rispondere alle crescenti esigenze di storage per intelligenza artificiale e servizi cloud, con unità che arriveranno fino a 512TB nei prossimi anni.

Le prime implementazioni della tecnologia Stargate saranno disponibili già nel terzo trimestre di quest'anno, con modelli da 64TB e 128TB che utilizzeranno il bus PCIe Gen5. Questi nuovi dispositivi offriranno miglioramenti prestazionali significativi: incrementi del 68% nella velocità di lettura casuale, del 55% nella scrittura casuale, e aumenti rispettivamente del 7% e del 27% nelle velocità di lettura e scrittura sequenziali. La roadmap di Sandisk rivela piani ambiziosi, con l'obiettivo finale di raggiungere un'unità di storage da 1 petabyte, specificamente progettata per soddisfare le crescenti esigenze di Big Tech e delle imprese AI.

L'architettura che cambierà il futuro dello storage

Al centro della rivoluzione Stargate troviamo un nuovo design di controller e ASIC, sebbene i dettagli tecnici specifici rimangano ancora riservati. Ciò che sappiamo è che questi SSD utilizzeranno memoria QLC, con una capacità di 2TB per singolo chip, rappresentando un notevole balzo in avanti rispetto alle soluzioni attuali. Secondo quanto riportato dai nostri colleghi di Tom's Hardware US, Stargate sarà in grado di gestire fino a 64 die per canale, con il modello da 512TB che utilizzerà 32 canali per massimizzare la capacità e l'efficienza.

La tecnologia BiCS 8 QLC NAND flash di Sandisk giocherà un ruolo cruciale nell'implementazione di Stargate, offrendo densità di storage senza precedenti. Goeckeler ha sottolineato durante una recente sessione di domande e risposte con gli investitori che questo progetto rappresenta un significativo passo avanti per l'azienda, posizionandola strategicamente nel competitivo mercato enterprise dello storage.

La roadmap presentata durante il Sandisk Investor Day delinea chiaramente le ambizioni dell'azienda: dopo il lancio degli SSD da 128TB quest'anno, seguiranno modelli da 256TB nel 2026 e da 512TB nel 2027. Questa progressione mira a soddisfare la domanda in rapida crescita generata dai progetti di intelligenza artificiale e dai giganti tecnologici, che stanno riorientando il loro business verso chatbot e sistemi AI sempre più sofisticati. Non è solo Sandisk a vedere questa opportunità: anche i produttori di hard disk come Seagate stanno pianificando soluzioni ad alta capacità, con un'unità da 100TB prevista per il 2030.

È importante notare che, sebbene Stargate rappresenti una rivoluzione nello storage enterprise, questa tecnologia di gestione dello storage complessa non comparirà presto negli SSD consumer. Mentre i tipici SSD client offrono fino a otto canali, la complessità e i costi associati a Stargate la rendono, almeno per ora, una soluzione esclusivamente enterprise. Tuttavia, come spesso accade con le tecnologie all'avanguardia, possiamo aspettarci che versioni semplificate e più economiche possano eventualmente raggiungere il mercato consumer negli anni a venire.