Prodotti Braun e Oral-B in super offerta da MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte di giornata andando a scoprire quali sono le occasioni incluse da MediaWorld nel Solo per Oggi, che però in queste ore cambia aspetto e diventa un appuntamento dedicato esclusivamente ai dispositivi Braun ed Oral-B realizzati per la cura della persona. Infatti fino alla mezzanotte di oggi avrete l’occasione di acquistare rasoi elettrici, spazzolini, epilatori e tanto altro delle due aziende leader nel settore, con sconti in grado di superare il 50%!

Di tutte le ottime offerte presenti vogliamo segnalarvi in particolar modo quella che riguarda lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 500 che potrete acquistare ad 89,99€ con uno sconto del 45% dal suo tipico prezzo di listino. La più grande particolarità di Oral-B Smart 500 è che vi permetterà di sfruttare l’azione combinata dello spazzolino elettrico con il sistema pulente dell‘idropulsore Oral-b Oxyjet, un ottimo alleato nella pulizia quotidiana dei denti, che va a creare una sensazione di pulizia e freschezza in tutta la bocca con l’utilizzo di speciali microbollicine che attaccano i batteri, risultando sempre delicato sulle gengive. L’idropulsore di Oral-B Smart 500 permette inoltre di impostare la potenza del getto d’acqua su 5 livelli, oltre che di selezionare un flusso singolo per una pulizia mirata oppure uno multiplo per un massaggio gengivale più ampio e delicato.

Per quanto riguarda poi lo spazzolino di Oral-B Smart 500 è un ottimo dispositivo, realizzato con un design fatto per renderlo quanto più vicino possibile a quello dei professionisti, e con una testina studiata appositamente per avvolgere il dente e rimuovere fino al 100% in più dei tradizionali spazzolini manuali. Per arrivare ad una pulizia più completa, nella confezione di Oral-B Smart 500 è presente anche una speciale testina Floss Action dotata di speciali setole realizzate in una sostanza particolare che hanno l’unico scopo di occuparsi dei vari spazi interdentali e preservare la base delle gengive.

Avrete capito che oltre allo spazzolino Oral-B Smart 500 sono molti i prodotti Braun inclusi in questa promozione, ed ecco perché il nostro consiglio rimane quello di consultare la pagina MediaWorld dedicata alle offerte speciali di oggi, dove potrete trovare l’occasione giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

