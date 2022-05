Aggiornamento ore 16:05: console terminate!

Nuova ondata di PS5 su Mediaworld! Il noto rivenditore ha deciso infatti di mettere a disposizione un nuovo stock di PlayStation 5, in particolare il modello Digital Edition, ossia quello sprovvisto di lettore ottico, che si è rivelato essere fin da subito il più apprezzato e richiesto dai fan della console di ultima generazione di Sony.

In questa occasione il noto e-commerce ha messo a disposizione 641 unità, non poche se consideriamo quelle che sono ancora oggi prospettive tutt’altro che rosee in termini di produzione di semiconduttori. Rispetto allo scorso anno, tuttavia, la situazione è leggermente migliorata, visto che stiamo assistendo a stock sempre più numerosi da parte degli e-commerce. Rimane comunque il problema dell’elevata domanda, che costringe Mediaworld ad attivare una lista d’attesa, dalla quale poi accedere alla pagina dedicata e tentare la fortuna di accaparrarsi la console Sony di ultima generazione.

Essendo la velocità il fattore decisivo per riuscire ad acquistare la console, suggeriamo di non indugiare oltre e di recarvi subito sulla pagina ufficiale di Mediaworld, sperando che abbiate già un account valido con i relativi metodi di pagamento salvati. Oltre al tempismo generale, l’acquisto dipenderà molto anche dalla vostra posizione nella coda, dalla possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo e ovviamente dal numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld che, ricordiamo, in questo caso ammonta a 641 unità. Rimane comunque il rischio che, pur restando molto a lungo in coda, accediate al sito quando le console saranno già esaurite.

Non si tratta chiaramente di una formula ben vista dai consumatori, ma sottolineiamo la capacità di Mediaworld nel rendere sempre più spesso disponibile la PlayStation 5, sia nella sua edizione standard che in quella priva di lettore ottico. Insomma, al momento quella di Mediaworld si sta rivelando una delle catene più affidabili per acquistare la console e, considerando il crescente catalogo di videogiochi, consigliamo l’acquisto a coloro che desiderano accedere alla next-gen.

Non ci resta che rimandarvi al link di vendita della console, tenendovi aggiornati nel caso in cui la console si esaurisse. Nel frattempo, vi rimandiamo ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

