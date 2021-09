PS5 Digital Edition in vendita ora da Gamestop!

Aggiornamento 9:53: console esaurite!

Mentre su Amazon è appena partita l’ultima giornata di sconti per le “Offerte di settembre“, le cui proposte ci hanno permesso di acquistare davvero di tutto a prezzi folli, vi segnaliamo che da Gamestop è appena tornata disponibile la ricercatissima PS5 Digital Edition, ovvero la versione di PS5 più economica, ma sprovvista di lettore per i dischi, e pensata per funzionare solo ed esclusivamente con titoli digitali.

Si tratta di un’occasione davvero ottima, su quello che, ne siamo certi, è uno stock molto limitato, e che pertanto andrà ben presto esaurito. La vendita è già disponibile, è senza coda digitale, e non vi richiederà altro che un pizzico di fortuna, affinché possiate portarvi a casa quella che è una console di tutto rispetto, anche al netto dell’assenza del lettore per i dischi. Del resto, proprio PS5 Digital Edition si sta dimostrando la versione di PlayStation 5 più difficile da reperire, molto probabilmente a causa del suo prezzo davvero molto abbordabile.

Ciò detto, vi segnaliamo che, come da consuetudine per lo store, potrete effettuare l’acquisto di PS5 Digital Edition solo ed esclusivamente attraverso l’ormai rodata “formula bundle”, senza la quale non potrete inserire la console nel carrello. Per la precisione, l’azienda richiede l’acquisto di 4 prodotti assieme alla console, potendo scegliere tra una rosa che va dagli accessori, agli abbonamenti per PlayStation Plus, con un prezzo finale del pacchetto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€, a seconda degli articoli selezionati.

Ciò detto, non ci resta altro da fare che invitarvi a cliccare sui link presenti in questo articolo, così da potervi fiondare sulle pagine dello store, e completare il vostro acquisto. Del resto, bundle o meno, GameStop si sta dimostrando il luogo migliore dove acquistare la console, giacché è l’unica catena capace di proporre PlayStation 5 con una certa regolarità, laddove la concorrenza è invece in difficoltà già a diverso tempo, Amazon compreso! Una situazione certamente spiacevole che, per altro, è aggravata anche dalle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, secondo cui le nuove console continueranno a scarseggiare almeno fino al 2023, ancora una volta a causa il gap nella produzione causato dal COVID-19 che non è stato ancora recuperato, con tutto ciò che ne è conseguito.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!