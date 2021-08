[IN AGGIORNAMENTO] PS5: pochissimi pezzi disponibili ora da Gamestop!

Aggiornamento ore 9:44: bundle Digital esaurito! Resta PS5 standard.

Mentre su Amazon proseguono gli straordinari sconti della Amazon Gaming Week, le cui offerte ci hanno già dato la possibilità di acquistare tantissimi prodotti da gaming a prezzi folli, Gamestop decide di non mollare il colpo, proponendosi anche oggi con un piccolo ma importante stock di console PS5. Un’occasione ancor più imperdibile, visto e considerato quello che è stato il fallimento di ieri ad opera di Mediaworld che, come saprete, dopo aver annunciato la vendita di PS5 alle 15:00, ha poi fatto dietro front per non meglio specificati “problemi tecnici”.

Insomma, ancora una volta Gamestop si propone come l’unica catena in grado di vendere effettivamente PlayStation 5, e questo anche al netto della controversa formula bundle che, come ormai saprete, vi obbligherà ad acquistare alcuni prodotti extra assieme alla console.

Anche stavolta, infatti, per potersi accaparrare una PS5, sia essa in versione Standard o Digital, sarà necessario acquistare assieme alla console anche una serie di prodotti aggiuntivi, variabili in base all’edizione della console che sceglierete. Per la precisione parliamo di 5 prodotti per PS5 Standard, con la possibilità di aggiungere accessori e giochi, e di 4 prodotti per PS5 Digital Edition, dove i giochi vengono invece sostituiti ai pacchetti di abbonamento dei servizi PlayStation, con un prezzo finale che, in ambo i casi, si aggirerà attorno ai 700€ o poco di più, anche e soprattutto a seconda dei prodotti che avrete deciso di mettere a carrello.

Certo, i pezzi disponibili non sono moltissimi, ma val comunque la pena tentare, specie considerando che l’emergenza relativa alle componenti di produzione della console è ben lungi dall’essersi risolta, ed anzi è plausibile, almeno stando alle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, che essa perdurerà ancora a lungo, se non addirittura fino al 2023!

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

