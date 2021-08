[IN AGGIORNAMENTO] PS5 Digital: scorte limitate da Mediaworld a partire dalle 15:00!

Aggiornamento ore 15:34: attualmente il portale di Mediaworld risulta ancora non disponibile.

Una settimana di offerte dedicate al gaming ha appena preso il via su Amazon! Come vi abbiamo raccontato in mattinata, infatti, sul portale sono appena partite le offerte della nuova Amazon Gaming Week che, almeno fino a domenica, ci offriranno l’opportunità di acquistare tantissimi prodotti delle migliori marche, con sconti relativi a monitor, PC, accessori per il gaming e non solo. Un’occasione fantastica per tornare a giocare alla grande, ed a cui si aggiunge ora il ritorno di PS5 che, come vi avevamo anticipato, torna oggi disponibile, ma solo in versione Digital Edition, sulle pagine di Mediaworld!

Si tratta comunque solo della prima di due giornate che il portale dedicherà alla console Sony. Anche domani, infatti, la catena di elettronica metterà a disposizione dei suoi utenti un piccolo stock di console Sony (appuntamento alle 15:00 per PS5 standard, con lettore di dischi), in quello che è un mese di agosto che pare volersi concludere all’insegna del mondo dei videogiochi, specie considerando l’incursione mattutina di PS5 anche sulla pagine di Gamestop.

Come da consuetudine, dunque, a partire dalle 15:00, Mediaworld metterà a disposizione dei più fortunati uno stock limitato di PlayStation 5 in versione “Digital Edition”, ovvero la versione della console pensata squisitamente per il gioco digitale e, per questo, sprovvista di lettore dischi. In ogni caso, non c’è bisogno di ribadire quanto questa sia un’occasione da non lasciarsi scappare, specie considerando che proprio PlayStation 5 Digital Edition risulta, ad oggi, la versione più difficile da reperire della console Sony, complice certamente il suo prezzo basso che, come saprete, vi permetterà di acquistarla a soli 399,99€!

Detto questo, vi ricordiamo che la vendita di PlayStation 5 sulel pagine di Mediaworld è, già da qualche tempo, soggetta all’iscrizione al portale che la catena ha inaugurato ad inizio anno, proprio per vendere online la console Sony. Senza l’iscrizione, infatti, non potrete accedere alla coda di vendita, né tantomeno al carrello. Ecco perché, anzitutto, dovrete accedere a queste coordinate ed effettuare la registrazione al sito, usando poi il medesimo link al momento dell’apertura della coda online, per attendere qui il vostro turno di acquisto.

Ovviamente, data la scorta molto limitata e quella che sarà la domanda sicuramente superiore rispetto all’offerta, il solo accesso alla coda dello store non vi garantirà l’acquisto, che dipenderà fondamentalmente da tre fattori: la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo, ed ovviamente il numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld. Una seccatura, certo, ma è comunque un piccolo prezzo da pagare se si considera che, allo stato attuale, Mediaworld è l’unica catena in circolazione a garantire non solo una spedizione immediata e veloce, ma anche e soprattutto senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti il che, considerando l’ormai prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, ed il modo in cui questo ha avuto effetto sulla vendita di PS5, non è assolutamente un fattore da sottovalutare.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

