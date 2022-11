Se cercate elettrodomestico in grado di asciugare i vostri indumenti facilmente e in maniera smart, vi segnaliamo l’offerta del giorno di Yeppon riguardante la Candy CRE H10A2DE-S da 10kg, acquistabile solo per oggi a 379,99€, a seguito di uno sconto del 52%. Avrete dunque l’occasione di acquistare un’asciugatrice smart a meno della metà del suo prezzo originale rendendo, di fatto, questa un’offerta imperdibile, che ben si sposa con le numerosi occasioni d’acquisto di fine novembre.

Acquistare una buona asciugatrice come la Candy CRE H10A2DE-S permette di non stirare, oltre a ottenere ottimi risultati di asciugatura, risparmiando tempo, fatica ed elettricità, a maggior ragione in questo periodo dell’anno, quando le temperature basse obbligano ad affidarsi al classico metodo di asciugatura. Vi invitiamo quindi a non perdere questa occasione, anche perché, come detto, sarà valida solo per oggi e potrebbe non ripresentarsi durante il Black Friday.

Candy sa che le giornate sono sempre piene di impegni, ed ecco perché ha fatto in modo che questa asciugatrice fosse smart, differenziandosi così dalla concorrenza, che propone le sue soluzioni smart a prezzi decisamente più alti. La Candy CRE H10A2DE-S, dunque, fa del rapporto qualità/prezzo la sua arma vincente, visto che parliamo anche di un modello con capacità di carico di 10kg, perfetto per chi è solito fare il bucato in grandi quantità.

L’altezza dell’oblò, più alta rispetto alla media, dimostra come si tratti di un’asciugatrice pensata per evitare sforzi eccessivi anche con un carico di capi piuttosto impegnativo. Con un oblò alto, infatti, non dovrete più stressare la schiena ogni qualvolta fate il bucato. Lato prestazioni e funzionalità, la Candy CRE H10A2DE-S si farà apprezzare per la rumorosità ridotta e per l’approvazione Woolmark, che certifica le ottime capacità dell’elettrodomestico nel trattare delicatamente i capi in lana. Segnaliamo anche quello che il produttore chiama KG Detector, ossia la funzione che imposta il consumo di acqua e il tempo di lavaggio in base al peso del bucato, garantendo lavaggi perfetti con pochissimi sprechi di energia.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere se lo shop ha intenzione di riproporre questo grande elettrodomestico entro la fine dell’anno.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!