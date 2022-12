Sono diverse le offerte Amazon che stanno caratterizzando questo periodo pre-natalizio, molte delle qual possono tornarvi utili per l’acquisto di uno o due regali da mettere sotto l’albero. Ebbene, è con questo spirito che oggi vi proponiamo questa splendida offerta relativa a quella che, senza alcun dubbio, è una delle migliori friggitrici ad aria attualmente a disposizione del mercato, e che grazie ad Amazon potrà essere vostra con uno sconto di circa 85 euro!

Di che stiamo parlando? dell’ottima De’Longhi FH2184.BK Idealfry, una friggitrice ad aria capiente e potente, il cui prezzo originale sarebbe addirittura di 239,99€, ma che oggi può essere vostra a soli 154,00€! Un affare, per un elettrodomestico non solo funzionale, ma anche dotato di una tecnologia molto differente rispetto alla media del mercato.

Non è un caso, infatti, che il prezzo originale di questa friggitrice ad aria sia molto più alto della media, specie considerando che parliamo di prodotti che, complice una certa popolarità, sono ormai venduti anche a prezzi molto contenuti, con budget anche al di sotto dei 50 euro!

Ma perché, dunque, scegliere De’Longhi FH2184.BK Idealfry invece di un prodotto più economico? Indubbiamente per la qualità del prodotto in sé, oltre che per le sue ottime caratteristiche tecniche! De’Longhi FH2184.BK Idealfry, infatti, è anzitutto molto capiente, e permette di cuocere fino a 6 porzioni di cibo o, in soldino, anche oltre 1 Kg di cibo!

Ovviamente, come tutte le moderne friggitrici ad aria, questo prodotto non è solo in grado di “friggere”, ma può cuocere praticamente qualsiasi cosa, con modalità di cottura che ricordano quelle di un forno elettrico con movimento d’aria calda.

La cottura è velocissima e priva di dispersioni energetiche, il che comporta non solo una certa rapidità, ma anche un notevole risparmio in bolletta, e se ciò è possibile il merito è del sistema di riscaldamento, costituito da una ampia resistenza posta nella parte superiore del dispositivo e da un’ampia ventola, la cui combinazione permette una diffusione immediata del calore sul cibo sottostante, creando una cottura uniforme.

Dotata di un pannello di controllo digitale per la regolazione di potenza e temperatura, e di un coperchio trasparente che permette di controllare la cottura senza l’apertura dell’elettrodomestico (così da non disperdere alcuna parte del calore accumulato), De’Longhi FH2184.BK Idealfry dispone persino di un’app dedicata, grazie alla quale potrete sbizzarrirvi nella creazione di una moltitudine di riecette diverse, spaziando dalle classiche patate fritte, sino alle torte!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all'offerta, con l'invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo titolo prima che essa vada esaurito o, peggio, che l'offerta termini del tutto!

