Questa scopa elettrica Imetec è leggerissima, ed è un affare a meno di 65€!

Diamo il via a questa nuova settimana di ottobre aprendo le danze all’insegna delle offerte e, come spesso accade sulle nostre pagine, all’insegna di Amazon che, sempre in corsa per aggiudicarsi l’attenzione del grande pubblico di acquirenti online, anche oggi si propone con un nugolo di offerte davvero sorprendenti, specie qualora siate alla ricerca di sconti sensazionali su tanti, tantissimi prodotti per la cura della casa.

Anche oggi, infatti, sono diverse le proposte del portale, ma tra queste troviamo che una delle più intrigati sia quella relativa alla scopa elettrica Imetec Piuma Extreme++, un articolo leggero e performante, perfetto per i piccoli appartamenti o per chi ha simili esigenze in termini di spazio. Un prodotto ottimo, prodotto da un’azienda ben nota e affidabile, ed il cui prezzo originale di 103,99€ è oggi ridotto a soli 64,90€, in quello che è un taglio al prezzo pari al 38%!

Leggera, pratica e facilissima da usare, la Imetec Piuma Extreme++ è una scopa elettrica da 450W ideale per chi ha bisogno di un un aspirapolvere che sia facilmente riponibile, potente ed anche molto abbordabile nel prezzo. In effetti alla circa di meno di 65€, questa compatta ma performante scopa elettrica riesce a compiere il suo dovere senza problemi, riuscendo a comportare un risparmio anche sul lungo termine, giacché parliamo di un dispositivo senza sacco, che dispone di una piccola tanica in plastica lavabile in cui viene raccolta a mano a mano la polvere e la sporcizia aspirata.

Utilizzabile su pavimenti, parquet e tappeti, la Imetec Piuma Extreme++ dispone di un doppio filtro Hepa ad alta efficienza, che la rende l’ideale per per persone allergiche alla polvere, e grazie al suo flusso dell’aria ottimizzato, riesce a garantire delle buone performance anche al netto di un motore non troppo grande e potente il che, come immaginerete, ne abbassa i consumi ed anche la rumorosità!

Insomma, parliamo di una scopa elettrica senza troppi fronzoli, essenziale ma funzionale. Un prodotto ideale per chi ha una casa piccola, ed ha semplicemente bisogno di un articolo che sia funzionale, economico ma di qualità! Un vero e proprio affare, che grazie ad Amazon potrete portarvi a casa a soli 64,90€, un prezzo ridicolo per un articolo del genere, specie considerando che a prezzi simili, di norma, ci si porta a casa prodotti di marche ignote e decisamente meno performanti.

