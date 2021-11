Questa smart TV Sony è ottima per PS5, ed è in sconto di 400€ da Mediaworld!

Se siete alla ricerca di una smart TV che sia non solo bella, ma anche eccezionalmente performante, allora fermatevi, perché questa è l’offerta che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che da Mediaworld è in sconto l’ottima smart TV LED 4K da 65″, Sony XR65X92J, il cui prezzo originale di 1.699,00€ è stato oggi ribassato a soli 1.299,00€, con risparmio netto di ben 400€!

Un affare davvero imperdibile che, come sempre, è parte integrante delle offerte che lo store propone sotto l’etichetta “Solo per oggi” e che, salvo esaurimento scorte, si esauriranno poi al termine della giornata in corso, quando i prezzi torneranno poi al loro valore originale.

Dai bordi sottili e dal design accattivante, la smart TV Sony XR65X92J si presenta come una TV dalle a qualità eccezionale, complice un’attenzione da parte di Sony nel confezionare un apparecchio che goda di una serie pressoché infinita di attenzioni tecnologiche, atte a garantire un’esperienza visiva davvero senza pari.

Il senso di tutto ciò è presto detto: con la sua linea di smart TV X90J, Sony ha voluto confezionare dei televisori che siano ideali per chi ama il gaming sulle sue console e, per questo, difficilmente troverete alleata migliore per la vostra PlayStation 5, giacché la Sony XR65X92J si propone con tutto, ma proprio tutto, quello che serve per uno spettacolo visivo straordinario.

Si parte dai colori, naturali e bellissimi, ottenuti grazie al lavoro costante del processore “Cognitive Processor XR”, che offre una gamma di colori immensa, e grazie al quale la Sony XR65X92J è in grado di offrirvi ciascuna tonalità nelle infinite gradazioni del mondo reale, con dettagli incisivi e precisi, anche nelle scene più buie.

Anche il contrasto, infatti, è a dir poco sorprendente, in quanto il processore della Sony XR65X92J analizza in tempo reale i dati delle immagini a schermo, enfatizzandone il colore e la profondità, ed ottimizzando le aree chiare e le aree scure. Inoltre, la tecnologia XR Contrast Booster riesce nell’arduo compito di bilanciare in modo intelligente l’output luminoso su tutto lo schermo così che, pur non trattandosi di una TV con pannello OLED, i neri risultino molto profondi, trovandosi in contrasto con quelli che sono i picchi di luce delle aree più chiare.

Tutto, insomma, dal contrasto al colore, passando per la tonalità, la saturazione, l’ampiezza di banda è processato per offrire immagini fuori scala, realistiche, naturali, e ricchissime di colori e sfumature, così che la visione di film e serie TV sia esaltante, ed il gaming su console sia più coinvolgente e godibile.

Come se non bastasse, la Sony XR65X92J si propone anche con un ottimo sistema acustico, possibile grazie al sistema “Acoustic Multi-Audio” di Sony che, grazie ad alcuni tweeter posti sul retro del televisore, è possibile un posizionamento preciso del suono, e del modo in cui l’audio riesce a seguire l’azione. Un effetto piacevole e non da sottovalutare, specie perché in combutta con la tecnologia “XR Motion Clarity” della casa nipponica che, analizzando i dati a schermo, garantisce sempre un’azione fluida, nitida e priva di sbavature, perfetta sia per gli eventi sportivi che per il gaming su PS4 e PS5!

Insomma, la Sony XR65X92J è una smart TV davvero incredibile, specie siate amanti del gaming e possessori di una console PlayStation. Un articolo da non lasciarsi scappare che, in sconto com’è di ben 400€, vi garantirà uno spettacolo visivo senza pari! Ciò detto, vi ricordiamo che la Sony XR65X92J scontata nei suoi sconti del “Solo per oggi” e, per questo, vi suggeriamo di consultare anche l’intera selezione di offerte, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

