Il Natale è sempre più vicino e, ormai, acquistare i regali in tempo è più che fondamentale, soprattutto prima che gli sconti più interessanti sul web volgano al termine. Se avete amici o parenti amanti della candele profumate, per esempio, vi proponiamo il fantastico set Yinuo disponibile ad ad appena 16,14€ invece di 19,99€!

All’interno della delicatissima confezione regalo, colorata e particolare, troverete ben 4 candele ideali da sfruttare in ogni stanza della casa per lasciare un’aroma piacevole e persistente. Dato che si tratta di un ottimo set, disponibile a un prezzo molto interessante, vi consigliamo di acquistarlo quanto prima possibile. In alternativa ti consigliamo di dare uno sguardo alle nostre altre numerose guide all’acquisto per questo Natale, tra cui: regali a meno di 10€, regali a meno di 30€ oppure regali inutili ma bellissimi!

Le 4 fragranze premium sono Spring Fresh, limone, lavanda e fico mediterraneo, tutte in barattolo da 125g e in grado di durare per circa 25–30 ore ciascuna. Queste candele profumate, inoltre, sono realizzate con cera di soia naturale, oli essenziali puri di alta qualità e anima in cotone organico senza piombo!

Non meno importante, ogni candela viene fornita in una scatola con un bellissimo motivo artistico e, dopo che ciascuna è stata completamente utilizzata, potrete lavorare il barattolo con sapone e acqua calda per rimuovere facilmente le tracce di cera versata. In questo modo avrete la possibilità di riutilizzare le bellissime lattine come contenitori decorativo per accessori ed effetti personali!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

