Questo frigorifero americano è l’offerta Amazon che non puoi ignorare!

Sono già diverse le offerte che vi abbiamo proposto in questa ricca giornata di sconti, non ultima l’occasione a prezzo scontatissimo che vi permetterà di portarvi a casa il bellissimo notebook da gaming MSI Stealth 15M, ribassato di ben 200€ grazie alla nuova promozione ad opera di Amazon.

Ebbene, se pensavate che avessimo finito vi sbagliate di grosso, perché gli sconti sono ancora ben lungi dall’essere terminati, e la giornata ci offre ancora spazio per qualche altro articolo a prezzo ribassato, come è il caso del protagonista di questa news, ovvero lo splendido frigorifero Side by Side Haier HSR3918FIMP, che passa dagli originali 1.099,00€, al prezzo stracciato di appena 799,00€, con un risparmio netto di ben 300 euro!

Un affare, per un frigorifero dalla capienza eccezionale e dal design sobrio e gradevole, che con la sua capienza da ben 504 litri, potrà facilmente risolvere qualsiasi problema relativo alla conservazione del cibo, permettendovi una spesa più consistente, ed una dispensa sempre piena. Progettato con l’innovativa tecnologia “Total No Frost” della casa, il frigo Haier HSR3918FIMP previene la formazione della brina sul fondo, e grazie all’integrazione del sistema Multi Air Flow, è in grado di distribuire uniformemente l’aria fredda in tutto lo spazio interno, cosa non da sottovalutare in un frigorifero così ampio e capiente.

In questo modo, i vostro cibi saranno preservati a lungo, e potrete mantenerli freschi anche oltre le più rosee aspettative. A ciò, si unisce inoltre, un innovativo sistema antibatterico interno, basato sulla tormalina minerale, e che è in grado di eliminare i batteri dall’aria del frigorifero! Silenzioso, capiente, e decisamente bello da vedere, il frigorifero Haier HSR3918FIMP è quindi progettato per aiutarvi nel preservare a lungo la qualità dei vostri cibi, garantendovi una conservazione duratura e priva di contaminazioni.

Un prodotto davvero ottimo che, in sconto a meno di 800 euro, rappresenta certamente un’occasione irrinunciabile per chiunque sia alla ricerca di un ottimo frigorifero e, al contempo, desideri risparmiare qualche soldo. Un acquisto che noi di Tom’s consigliamo caldamente e che, come immaginerete, è solo uno dei tanti prodotti in sconto oggi su Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare quella che è l’intera pagina dedicata agli sconti. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

