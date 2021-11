Questo giradischi portatile in valigetta è spettacolare! 3 colori disponibili, e meno di 80€ su Amazon!

Amazon è sommersa di ottimi sconti e di offerte imperdibili in attesa dell’inizio ufficiale del Black Friday, da quelli hi-tech fino alla cura della casa! L’articolo che vogliamo consigliarvi oggi ne è al dimostrazione, si tratta di un prodotto particolare: il giradischi portatile Trevi disponibile in 3 differenti colorazioni e per il momento scontato del 33%, un ottimo regalo per un amante della musica e dei vinili in particolare.

Il giradischi che solitamente potreste acquistare a 119,00€, è scontato di ben 39,10€ e quindi potete portarlo a casa per soli 79,90€! Una vera e propria offerta se calcolate anche che è provvisto di altoparlanti e non ci saranno spese aggiuntive da sommare per ascoltare liberamente i vostri 33, 45, 78 giri preferiti, insomma un acquisto da ponderare in vista del vicinissimo Natale se siete alla ricerca di un regalo che non passi inosservato!

Quando abbiamo cominciato a introdurvi il giradischi portatile Trevi definendolo un articolo particolare e interessante, avevamo in mente le numerose funzioni rese disponibili: si tratta di un prodotto che unisce la tradizione della musica in vinile con una riproduzione e una portabilità tipica dei nostri anni, non solo avrete la possibilità di ascoltare i 33, 45, 78 giri senza dover comprare degli altoparlanti esterni ma, grazie alla funzione bluetooth, sarete in grado di sfruttare il giradischi anche come semplice speaker collegandolo al vostro smartphone, tablet o pc. Ma non è finita qui!

Il giradischi Trevi non è pensato solo per ascoltare ma anche per registrare ciò che volete, infatti con la funzione encoding avrete l’enorme piacere di registrare i vostri vinili in formato mp3 su supporto USB, un trovata geniale e assolutamente comoda! Piccolo, compatto ed esteticamente piacevolissimo, per merito del rivestimento in similpelle, è veramente perfetto per essere portato ovunque vogliate o spostato da una stanza all’atra senza alcuna difficoltà.

Chiudendo questo articolo, non solo vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo a tutte le altre offerte disponibile al momento su Amazon

