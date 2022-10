Se siete alla ricerca di uno speaker wireless da portare sempre in giro con voi e, proprio per questo, siete alla ricerca di un prodotto stiloso, un po’ eccentrico, ed esteticamente accattivante, allora vi segnaliamo che, su Amazon, è arrivato da pochissimo un prodottino niente male che, oltre a costare davvero poco, vanta un aspetto estetico piacevole e indovinato.

Stiamo parlando dello speaker del brand emergente Music Sound che, venduto com’è al prezzo di appena 19,95€, risulta una scelta sensata non solo per le sue funzionalità, davvero degne di nota, ma anche e soprattutto per la sua bellezza, che lo rende una scelta sfiziosa soprattutto per i più giovani.

A colpire, prima ancora delle performance, è l’estetica di questo prodotto che, venduto in 6 varianti differenti, di cui solo una (la nera) è monocromatica, si propone come uno speaker dall’ormai ricopiata forma cilindrica, con superficie ricoperta in stoffa. Proprio questa superficie, tuttavia, è qui proposta in 5 varianti dai pattern e dai colori davvero sfiziosi, che rendono il prodotto non solo molto bello da vedere, ma anche più “fresco”, rivolgendosi apertamente ad un pubblico giovane, che cerca un prodotto dall’aspetto non banale.

Già solo l’aspetto, dunque, spingerebbe a valutare l’acquisto, ma sappiate che qui c’è anche di più, perché per meno di 20 euro, parliamo di uno speaker Bluetooth 5.0 capace di garantire ottime performance audio, con una durata della batteria di ben 5 ore, ed una potenza complessiva di 5 Watt, più che sufficienti per ascoltare la musica dentro e fuori le mura domestiche.

A differenza di molti prodotti concorrenti, inoltre, questo speaker Music Sound vanta anche una serie di tasti fisici, anch’essi pensati bene nell’economia del design del prodotto, e che permettono un controllo delle tracce e del volume, e persino una risposta alle chiamate qualora, ad esempio, lo si volesse utilizzare come accessorio vivavoce, visto che dispone anche di un piccolo microfono interno.

E non è finita! Perché a completare il tutto c’è persino una porta USB, per la connessione ad altri dispositivi, oltre che due ingressi, uno per le schede micro SD e l’altro per un jack AUX standard da 3.5, per il massimo della connettività!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del gioco tramite la pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad acquistare subito lo speaker che più vi piace, visto che le varianti estetiche sono diverse, ed alcune potrebbero presto esaurirsi, specie visto il prezzo invitante!

