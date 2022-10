Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth compatto, portatile, e dalla durata della batteria davvero ottima, ed il vostro budget non vuole assolutamente superare i 20 euro di spesa, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa promozione, giacché riguarda un articolo che oggi gode di uno sconto importante, ed il cui rapporto qualità/prezzo è a dir poco esagerato!

Stiamo parlando dello speaker portatile Geektop 139OR, un prodotto ad opera di un brand esordiente che, grazie ad un coupon Amazon, può essere oggi acquistato ad appena 13,99€, contro i 69,99€ del suo prezzo originale! Un affare, possibile solo grazie ad un coupon attivabile manualmente sulla pagina del prodotto, e tecnicamente riscattabile fino al 31 ottobre, salvo un probabile esaurimento scorte.

Piccolo e compatto, lo speaker ‎Geektop 139OR è in grado di riprodurre un suono di ottima qualità, anche al netto delle sue dimensioni molto contenute, grazie non solo al suo particolare design, che vanta un’ampia superficie di diffusione del suono, ma anche al suo processore digitale avanzato, che rende chiaro e nitido qualsiasi contenuto audio, tanto da garantire persino un piccolo effetto surround, ovviamente nei limiti delle sue piccole dimensioni.

Progettato per garantire una connessione sempre stabile grazie ad un sistema Bluetooth 5.0, il Geektop 139OR è impermeabile, e certificato IP56, il che lo rende antipioggia, antipolvere, antineve e antispruzzo, potendo così essere utilizzato, ad esempio, anche sotto la doccia, oltre che in gita o sulla neve!

Disegnato per essere portato facilmente in tasca o in una piccola borsa, è uno speaker ideale per viaggiatori ed escursionisti, e dispone persino di un pratico microfono integrato, che vi permetterà non solo di risponde alle telefonate, ma anche di interagire con i controlli vocali presenti ormai su tutti gli smartphone in commercio.

Dotato di una batteria agli ioni di litio da 1200 mA incorporata, lo speaker Geektop 139OR può riprodurre fino a 12 ore di musica continuata al 70% del volume, proponendosi così anche come un’ottima scelta in termini di durata, essendo questa al di sopra della media di qualsiasi altro dispositivo acquistabile sotto i 20 euro!

Insomma, parliamo di un bellissimo prodotto che, visto il prezzo, vi suggeriamo di prendere in considerazione per l’acquisto, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad inserire il prodotto nel carrello quanto prima, così che possiate accaparrarvelo prima si esauriscano i coupon disponibili al riscatto o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito!

N.B. Prima di completare il tuo acquisto, ricorda di spuntare la casella coupon presente sulla pagina del prodotto.

