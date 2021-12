Questo speaker trasparente è bellissimo e lo paghi meno che mai su Aliexpress!

Di altoparlanti bluetooth dalla qualità audio sopraffina ce ne sono a centinaia sul mercato, ma pochi riescono a fare la differenza nell’estetica. Nonostante il fattore più importante di un altoparlante bluetooth sia la qualità audio, il design potrebbe spingere l’utente ad acquistare un determinato modello piuttosto che un altro. A tal proposito, vi proponiamo la soluzione di Joyroom disponibile su Aliexpress, che si farà apprezzare non solo per il discreto driver integrato da 52 millimetri, ma anche e soprattutto per la presenza di una luce a LED integrata, che vi permetterà di usare questo altoparlante anche come se fosse una lampada.

Ovviamente si tratta di un prodotto in offerta, la cui percentuale del 54% vi consentirà di acquistarlo a soli 21,62€ rispetto agli originali 46,99€. Un prezzo davvero basso per quello che è un articolo che si rivelerà utile non solo per ascoltare la musica in mobilità, ma anche per illuminare gli ambienti bui. La luce interna possiede 256 zone di local dimming e vanta oltre 16 milioni di colori, con una luminosità massima che vi lascerà di stucco.

Un prodotto davvero interessante, soprattutto con il nuovo prezzo di vendita, che fa in modo che chiunque possa prenderlo in considerazione e valutarlo magari come idea regalo per questo Natale 2021. Oltre alla portata dell’offerta, vale la pena sottolineare che articoli del genere si trovano solo su portali come Aliexpress, che vanta un catalogo prodotti gigantesco e ricco di proposte uniche. Ovviamente siamo sicuri che farete suonare questo altoparlante tramite bluetooth, ma se avete una scheda di memoria SD piena di file musicali, sarete felici di sapere che potrete inserirla nell’apposita porta, cosicché non dobbiate disturbarvi nel collegare lo smartphone o tablet.

Insomma, un articolo che riesce a suscitare interesse nonostante il prezzo irrisorio. Detto ciò, prima di passare altrove, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi alle offerte del periodo natalizio. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!